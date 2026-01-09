國建砸7.02億元 買下台南市北區731坪土地

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

國建（2501）9日公告，取得台南市北區營建用地，基地面積約731.53坪，交易總金額7.02億元，換算每坪單價約96萬元。

國建副總暨發言人林清樑表示，該塊地位在台南北區和緯路、文賢一路口，惟目前規劃尚未確認。

國建去年在4筆個案完工交屋下，推升2025年營收242.89億元，年增1.8%，創歷史新高。今年完工個案有4筆、完工量123億元，2027年達高峰，共7筆，完工量達344億元，2028年則有4筆共156億元完工量。

展望未來，國建表示，不論是購置素地、都更、合建等都不會停止開發腳步，持續以市區優質土地為主，搭配近郊區機能完善土地為輔，朝向多元化土地開發模式，包括合資開發、商用都更開發、參與政府土地標售案等。

都更 台南

