國建砸7.02億元 買下台南市北區731坪土地
國建（2501）9日公告，取得台南市北區營建用地，基地面積約731.53坪，交易總金額7.02億元，換算每坪單價約96萬元。
國建副總暨發言人林清樑表示，該塊地位在台南北區和緯路、文賢一路口，惟目前規劃尚未確認。
國建去年在4筆個案完工交屋下，推升2025年營收242.89億元，年增1.8%，創歷史新高。今年完工個案有4筆、完工量123億元，2027年達高峰，共7筆，完工量達344億元，2028年則有4筆共156億元完工量。
展望未來，國建表示，不論是購置素地、都更、合建等都不會停止開發腳步，持續以市區優質土地為主，搭配近郊區機能完善土地為輔，朝向多元化土地開發模式，包括合資開發、商用都更開發、參與政府土地標售案等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言