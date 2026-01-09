創新高！華航年終獎金將略高於去年 平均調薪3%

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
根據華航企業工會訊息指出，根據協商結果今年年終獎金將略高於去年，平均調薪3%。圖／報系資料照
根據華航企業工會訊息指出，根據協商結果今年年終獎金將略高於去年，平均調薪3%，相關細節仍待19日董事會同意拍板。

中航企業工會今發工會快訊給會員，工會指出，今天與事業單位進行第2次年終獎金協商，勞資雙方達成共識，今年年終獎金發放以去年為基礎，略高於去年、不含年度晉支，平均調薪3%，時薪人員激勵金全額發給，定額獎金折半發給後，另再加發2萬元，調薪依相關規定辦理，機師因薪資結構不同，調薪部分以晉級方式另計。

華航平均約為6.6月，另加發定額獎金11萬元、激勵獎金3萬5000元。

工會指出，相關細節仍必須等華航1月19日董事會同意後，以公告為準。

