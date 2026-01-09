長榮航空蟬聯「運動推手獎」金質獎和長期贊助獎

長榮航空（2618）連續三年蟬聯「運動推手獎」贊助類《金質獎》，同時也連續兩年拿下贊助類《長期贊助獎》，為台灣唯一獲得此殊榮的航空公司。

運動部升格，原教育部主辦之體育推手獎正式更名為「運動推手獎」，並於9日在台北表演藝術中心舉行第17屆「運動推手獎」表揚典禮，由運動部長李洋親自頒獎，長榮航空發言人陳耀銘代表領獎，同時長榮航空贊助的三位奧運選手—潘政琮、方莞靈、高承睿，也親自到場。

陳耀銘表示，長榮航空蟬聯運動部「運動推手獎」－贊助類《金質獎》及贊助類《長期贊助獎》，這是長榮航空以實際行動支持運動文化的最佳見證，希望讓台灣選手及體育活動與國際接軌，除讓更多台灣優秀選手可以稱霸國際舞台，也讓台灣能有更多舉辦大型國際賽事的底氣。

奧運銅牌高球選手潘政琮表示，長榮航空是台灣世界級運動員的推手，更是他旅美二十幾年空中的家，在不確定的運動生涯當中得到支持感覺到安穩，衷心感謝長榮航空的長期支持。曾兩度代表參加奧運的「舉重精靈」方莞靈也表示，長榮航空一路相伴，可以無後顧之憂地飛向世界，擁有更多的力量舉起屬於自己的夢想。

在巴黎奧運桌球戰場一鳴驚人的「柚子同學」高承睿也說，感謝長榮航空的支持與陪伴，讓他在飛機上能好好休息，在高速對決的賽場上能全力以赴，專注每一次的關鍵回擊。

除了到場選手外，長榮航空長期贊助各項領域的台灣體育好手，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒等優秀選手，提供選手搭乘商務艙前往亞、澳、歐、美四大洲六十多個城市比賽，減輕其經濟負擔，提供最安全寬敞的空間及貼心服務，陪伴選手出國征戰並勇奪佳績。