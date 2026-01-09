幸福企業／文心五十載 暢遊九州寵員工

快訊

聯合新聞網／ 文／孟圓琦
文心企業五十週年，實踐幸福企業制度。（圖/文心企業提供）
邁入五十週年的文心企業，近日榮獲「幸福企業金獎」肯定，總經理葉曉甄表示，獲獎是榮耀，更是責任，未來仍持續精進，實踐對土地的尊重與對人才的承諾，與員工攜手共創下一個五十年。

為感謝同仁長期投入，文心今年特別安排九州豪華之旅，除全額補助外，更提供給薪旅遊假，並贊助眷屬參與，讓幸福延伸至每位同仁家庭。此外，今年文心還藉由贊助臺北兒童藝術節的音樂盛會，邀請同仁親子共享藝術饗宴，深化家庭與職場的連結。文心將持續優化福利制度並導入ESG永續框架，致力成為營建業幸福企業典範，與同仁攜手共創職涯成長與生活平衡的美好未來。

親子 總經 音樂 永續 職涯

