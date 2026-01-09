幸福企業／富旺國際用心建築 見證千戶家庭幸福

富旺國際領先業界，以智慧住宅及ESG永續經營為特點，在業界有良好口碑。富旺國際總經理林宗毅表示，公司重視消費者的需求及感受，房屋品質也有多達30項的檢驗來把關，讓民眾住得安心。

二十多年來，富旺國際集團強力布局事業版圖，跨領域多角化經營的模式，以堅實穩健腳步，朝國際市場邁進。企業的發展來自於公司文化核心，自成立以來始終以「行正道、播善念、結善緣、得正果」十二字箴言為戒，憑著正心善念的初衷，於全省陸續推出優質個案。

從營建開始一磚一瓦建立集團版圖，陸續延伸營運觸角至代銷、土地開發、工業不動產等領域，每一年均有亮麗表現，繼上櫃之後，全員戮力以赴，力克履行促進經濟、創造就業機會、行善公益、永續經營等企業對社會之責。客戶把最值得被珍惜的事「家」託付給富旺，一筆交易背後所代表的是一次心與心的交會，也是傳家一輩子的情誼，「一筆交易，一輩子的朋友！」是富旺對社會的永遠承諾！

對客戶的承諾-以客為先。始終把消費者的需求放在最優先的地位，提供客戶安心的服務、安穩的居宅、安全的交易，「優先」是我們對客戶的承諾。

對員工的承諾-以人為本。成功企業的背後，衝鋒陷陣默默努力的員工功不可沒，員工為企業之本，人達、事達、業自然達，資源共享成就希望！

對投資人的承諾-以續為任。不盲目追求參與高風險的投資，以永續經營創造合理利潤為營運方針，管理獨立化、財務透明化，全員齊心向前邁進。

對大社會的承諾-以善為貴。心懷「取之於社會用之於社會」的理念，心存善念彰顯人性可貴價值，凝聚全體共識，將愛傳遞到每個角落。

展望未來，富旺集團期許成為不動產業界最大的營建、代銷、土地開發、工業不動產等產業鏈整合者，提供人們最舒適的居住環境，傳承一世生生不息。