幸福企業／新苗文教三信念 打造舒心職場

新苗文教機構深耕高雄教育近三十載，秉持「孩子開心、家長放心、老師安心」的堅定信念，致力於○至十八歲全人教育。不僅是孩子快樂成長的學園，更是您成就教育理想、實踐幸福職涯的最佳夥伴。

新苗致力於「打造優質舒心有前瞻性的工作環境」。提供系統化學習成長資源，讓每位教育工作者都能在團隊合作中找到自我價值。在這裡，會被尊重、被重視，能專注於品格與知識並重的教育理念，與機構共同成長，贏得家長與社區的高度信賴。

新苗深信「幸福企業來自於員工的歸屬感」，將關懷落實於日常：安心休假：法定假日遇紅字皆可休假，享受與家人共處的時光；歡樂共享：提供豐富的三節禮品、熱絡的年終尾牙及令人期待的員工旅遊；溫馨互動：每日與孩子們共享點心與午餐，體驗教育現場的純粹與溫暖。