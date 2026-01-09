零售業搶食百億年菜大餅 家樂福品項逾200道、居通路之最

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

農曆年節將近，將迎來近年來最長春假，家樂福、愛買與各大超商等零售業者無不摩拳擦掌，搶食百億年菜大餅。

農曆春節將在2月中旬登場，而且長達九天的春節假期也是近五年來天數最多，零售業者指出，觀察今年將是團聚氛圍最濃厚的一年，而台灣年菜市場的成長規模在 2024 年已突破百億，並且維持近10%的成長。

家樂福圍爐提前布局，今年創下通路最多超過 200 多道年菜，預計業績達雙位數成長；愛買升級推出代客料理新服務、鐵板年菜限量販售，預估可望帶動整體業績成長三成；超商業者則推出年菜預購，線上線下開賣年菜與年貨，力拚年節業績向上。

家樂福圍爐年菜提前布局，12月初搶先預購開賣，目前預購表現已達雙位數成長，今年更創下通路最多超過 200 多道年菜，包含米其林必比登推薦餐廳與台灣名店等超過60道招牌年菜套餐組，其中最吸睛的亮點為話題不斷的老協珍佛跳牆，今年一次推出寶可夢、三麗鷗三款 IP 聯名，全台限量發售，預期生鮮及年菜銷售皆能維持超過 10%的成長表現。

愛買今年推出「現做鐵板燒年菜」，另外因應生鮮魚肉民眾在家不方便自己煎煮等需求，並「代客料理」服務，目前已於全台四間門市提供此服務。愛買指出，單店代客料理年營業額逾千萬元。另外，愛買推出馬年刮刮卡，規模再創新高，已突破11萬張發售量，預估可望帶動整體業績成長三成。

超商業者同樣搶先開賣年菜，7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商業者串連線上線下開賣年菜、年貨。其中，7-ELEVEN串聯「預購誌」與線上i預購，並網羅五星級飯店饗宴、名廚手路菜等超過200款年菜，預計帶動相關業績成長逾兩成；全家年菜預購主打「星級、澎湃、酒香、蔬食」四大特色，集結超過百道年菜料理，也預估能有雙位數成長。

另外，迎春節補貨潮，好市多線上線下同步出招，看好適逢企業福委會規劃尾牙、春酒禮品的時點，再結合好市多線上購物迎來十周年，推出「線上購物十周年慶」。

好市多指出，周年慶期間全站超過300件商品優惠，涵蓋家電、家具、生活用品、珠寶、寵物用品及年節零食飲料，滿足消費者過年前換新與備貨需求，業績有望上看雙位數成長。

