幸福企業／中華科大固定調薪 寒暑假享彈性

中華科技大學創立至今已逾五十七年，除了積極培養產業所需人才，亦在學校經營方面，重視員工福利需求，營造良好職場氛圍與文化，包含固定調薪、寒暑假彈性工時以及兩性工作平權等，並在近年ESG永續經營框架下，不只追求校務營運成長，更兼顧員工福利與社會責任。

中華科技大學長期致力以跨域整合、智慧科技與實務能力為特色主軸。在董事長林哲弘支持下，學校將啟動「大健康人才培育轉型計畫」，將以教育創新、跨域合作與社會責任為核心，打造具國際視野關鍵人才基地。

校長傅彥凱博士表示，將積極推動「大健康」與「無人機應用」的校務升級雙軸轉型工程，以培育具備「專業技能、社會責任、同理關懷」的新世代人才。