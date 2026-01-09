幸福企業／偉安多元化發展 穩定調薪獎金優
偉安企業集團（Matto Group）展現多元化發展，涵蓋汽車零件、有機茶葉和企業培訓三大領域。鎂德墊片運用AI 提升製造效能，紫光茗茶專注有機生產拓展國際市場，頂尖培訓提供高質量企業培訓。集團重視人才發展，提供優厚福利和工作彈性。在AI 時代，偉安以創新思維和靈活應變不斷突破，追求永續經營，成為產業典範。集團秉持著創意、熱忱及服務為理念，追求企業永續經營及成長，為員工打造良好的工作環境，藉由穩定的薪資成長，輔以激勵獎金制度，樹立公司為幸福企業的標竿。
