快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

幸福企業／科明儀器拚幸福 旅遊津貼大方送

聯合新聞網／ 文／黃仁杰
科明儀器秉持「專業、創新、關懷」的核心理念，致力於打造具備向心力的企業文化。（圖/科明儀器提供）
科明儀器秉持「專業、創新、關懷」的核心理念，致力於打造具備向心力的企業文化。（圖/科明儀器提供）

讓員工感到幸福與驕傲，是企業永續經營的最大動能。科明儀器（7881）憑藉優於法規的福利制度、完善的教育訓練以及對員工身心健康的全面關懷，榮獲1111人力銀行「二○二五幸福企業金獎」肯定。這不僅是對科明儀器職場環境的高度認可，更象徵每一位科明人與公司共同成長的榮耀。

科明儀器秉持「專業、創新、關懷」的核心理念，致力於打造具備向心力的企業文化。緊扣聯合國永續發展目標（SDGs），特別在「健康與福祉」、「優質教育」、「性別平等」及「就業與經濟成長」四大領域深耕，將企業社會責任轉化為對員工的實質照顧，讓工作不僅是職涯的發展，更是自我價值的實現。

最受求職者關注的薪資福利方面，科明儀器提供優於勞基法的休假制度，新人入職即可使用預給特休，任職滿半年更享有額外的「福利假」，讓員工能靈活安排生活。除三節、生日、婚喪喜慶等禮金外，科明更設有獨特的獎勵機制，只要全年度業績超標達成，即發放「獎勵旅遊津貼」。利潤共享的實質回饋，能激勵團隊士氣，讓努力被看見、成就被喝采。

科明儀器定期安排專業職醫與職護提供健康諮詢，並打造性別友善的辦公環境。今年起更導入「EAP員工協助方案」，提供涵蓋心理諮商、法律諮詢、財稅規劃及管理協助等多元資源，成為員工最強大的後盾，協助解決工作與生活中的各項挑戰，幸福安心、陪伴前行 。

科明儀器重視每一位夥伴的職涯發展，從新人入職的一對一指導，到參與專業研討會及每半年的大型教育訓練，建構完整的培訓藍圖。科明儀器深信，幸福不僅是多元福利，更是讓每位同仁都被尊重、被重視與被支持。將持續為員工打造更好的舞台，讓幸福成為日常，共同守護醫療的美好願景。為員工打造更好的舞台，讓幸福成為日常，共同守護台灣眼科醫療的美好願景。

職涯發展 性別平等 教育訓練 願景 舞台

相關新聞

華航年終獎金業界之冠 有望突破10個月、調薪3%

華航（2610）年終獎金初步協商出爐，年終獎金數字有望成為國內航空業之冠，業界推估，華航的平均年終加計獎金有可能突破10...

土方之亂擴大 建商怒吼：政策這樣搞「乾脆叫我們去死」

針對「土方之亂」，台灣省不動產建築開發公會聯合會9日召開記者會，理事長吳國寶表示，土石方全流向管制倉促上路、土方最終處理...

SCFI運價指數終止連三漲！周跌幅0.53% 但四大航線都上漲

運價指數終止連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於9日出爐，指數微幅下跌8.93點至1,647.39點，周...

國產神車！TOYOTA CROSS 2025年銷售再創新高

TOYOTA總代理和泰汽車（2207）宣布，旗下SUV冠軍王者COROLLA CROSS，連續5年稱霸汽車市場，為回饋消...

7-ELEVEN 首度導入「智能果昔機」 推出現打「鮮玉米濃湯」

7-ELEVEN即日起於限定門市導入「智能果昔機」與「現炸炸物專櫃」，期望提供多樣化餐飲讓民眾享有更多元豐富選擇。「智能...

雇主設托育設施最高補助500萬元 勞動部受理申請中

勞動部為鼓勵雇主設置哺(集)乳室及托兒設施或提供托兒措施，即日起至2月28日止，受理雇主申請2026年第一期經費補助，歡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。