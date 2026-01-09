幸福企業／科明儀器拚幸福 旅遊津貼大方送

讓員工感到幸福與驕傲，是企業永續經營的最大動能。科明儀器（7881）憑藉優於法規的福利制度、完善的教育訓練以及對員工身心健康的全面關懷，榮獲1111人力銀行「二○二五幸福企業金獎」肯定。這不僅是對科明儀器職場環境的高度認可，更象徵每一位科明人與公司共同成長的榮耀。

科明儀器秉持「專業、創新、關懷」的核心理念，致力於打造具備向心力的企業文化。緊扣聯合國永續發展目標（SDGs），特別在「健康與福祉」、「優質教育」、「性別平等」及「就業與經濟成長」四大領域深耕，將企業社會責任轉化為對員工的實質照顧，讓工作不僅是職涯的發展，更是自我價值的實現。

最受求職者關注的薪資福利方面，科明儀器提供優於勞基法的休假制度，新人入職即可使用預給特休，任職滿半年更享有額外的「福利假」，讓員工能靈活安排生活。除三節、生日、婚喪喜慶等禮金外，科明更設有獨特的獎勵機制，只要全年度業績超標達成，即發放「獎勵旅遊津貼」。利潤共享的實質回饋，能激勵團隊士氣，讓努力被看見、成就被喝采。

科明儀器定期安排專業職醫與職護提供健康諮詢，並打造性別友善的辦公環境。今年起更導入「EAP員工協助方案」，提供涵蓋心理諮商、法律諮詢、財稅規劃及管理協助等多元資源，成為員工最強大的後盾，協助解決工作與生活中的各項挑戰，幸福安心、陪伴前行 。

科明儀器重視每一位夥伴的職涯發展，從新人入職的一對一指導，到參與專業研討會及每半年的大型教育訓練，建構完整的培訓藍圖。科明儀器深信，幸福不僅是多元福利，更是讓每位同仁都被尊重、被重視與被支持。將持續為員工打造更好的舞台，讓幸福成為日常，共同守護醫療的美好願景。為員工打造更好的舞台，讓幸福成為日常，共同守護台灣眼科醫療的美好願景。