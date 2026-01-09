幸福企業／台隆獨家幸福學 八大滿足守護員工

台隆集團旗下居家生活品牌「台隆手創館」，六度蟬聯「幸福企業」金獎，人氣餐飲品牌「吉豚屋」連續三年獲得金獎殊榮！職場的幸福感來自有感的貼心關懷，台隆以獨家幸福學，給予同仁八大滿足，打造幸福職場。穩健的薪資結構、完善福利制度、合理工時、團隊融洽、積極培訓、生活平衡，到文化創新與順暢溝通，一步步鋪陳出令人安心的職場日常。

台隆獨家幸福學，由第一線同仁親自分享，工作時最有感的幸福時刻，當服務受到顧客肯定，真的覺得很開心。新到職同仁提及，很少有公司能替員工預先設想，連假前一天可以提早下班，避開交通壅塞。工作超過十年的她說，經常能用低於一折的員工福利價，購買到日本最新機能商品，分享與親友，覺得很超值。當顧客走進台隆手創館，迎面而來的，不僅有琳瑯滿目的日本居家選品，更多的是來自員工的笑容與溫度。網路滿意度極高的吉豚屋豬排定食，顧客大口享用美食的幸福感，深深感染了服務同仁！在臺灣營運七十五年的台隆，打造的職場不僅僅是工作的場域，更是每一位員工最溫暖的後盾。

疫情與病毒變異帶來生活不安定感，即使國際情勢持續承壓，台隆集團仍積極擴增員工福利，將員工健康視為年度的首要任務，全體同仁同步調升健康檢查補助額度為雙倍，給予超過300名員工與家庭最實質的照護！除了健康檢查，台隆也因應社會安全意識升高，增開職場安全課程，提供專業的CPR訓練，讓同仁面對意外發生時，能夠救人且自助。

集團中有許多同仁從年輕時就加入，陪伴台隆成長超過十五個年頭，從初出社會展現專業抱負，進而認識企業優勢，再將專業與服務做到盡善盡美。也有同仁的孩子自小學起，年年領取台隆提供的就學津貼與獎助學金，一路到研究所。企業的長情讓員工感動：「台隆就像我工作時的家，陪著我和我的家庭。」這樣的「家文化」不只存在於文字，也融入每一項福利，婚喪喜慶補助、國內外員工旅遊、父母重陽節紅包等，都落實在日常關懷。不定期舉辦的內部員購，也讓員工用最優惠價格，買到來自日本的居家生活好物。

未來台隆集團不只是要分享美好生活，為員工實現工作與生活平衡的理想職場，盼能成為每一位同仁，心中最值得信賴的職場夥伴。非常歡迎有潛力、有興趣的人才，一同加入台隆團隊！