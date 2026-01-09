幸福從企業走入家庭 化解少子化危機

由於經濟壓力、職場文化與傳統價值觀衝突下的複合結果，不婚不生的年輕人越來越多。但在台灣，少子化的情形更加嚴重，已被美國中央情報局CIA列為最嚴重的國安危機。為此，這次幸福企業評審標準，首度將「婚育獎勵」列為關鍵加分選項，以此引導產業正視員工育兒困境，將職場福利延伸至對家庭的支持。

根據最新數據，二○二五年前十一個月全台新生兒僅約九點八萬人，推估二○二六年全年新生兒可能只剩八萬多人，少子化恐怕不只是趨勢，而是「結構性危機」。連全球首富馬斯克也發文關注台灣的出生率持續下降，指出台灣「人口數持續加速崩跌」。

1111人力銀行總裁林文雄表示，幸福企業以化解世代貧富落差為初衷，並呼籲賺錢的公司獲利每增加一成，給員工調薪一％，以此類推；今再倡議「婚育獎勵」，鼓勵企業真正的幸福，不只在辦公室裡，應該延伸到同仁的生活裡。票選活動已邁入第七年，今年共有四千二百四十三家廠商角逐，最終評選出金獎五百六十家、銀獎二千一百八十四家，其中，特別表揚了五十家在「婚育獎勵」上有卓越表現的加分廠商。

林文雄強調，少子化不但造成兵源減少，國家安全危機；醫院急診室若無醫護人員協助，則無法救人於危難。我們從去年舉辦兩場的公聽會，呼籲政府正視少子化危機，也得到朝野立委的支持。因此，政府從今年起，提供每胎十萬元生育補助，雙北加碼首胎十四萬元。而針對時下年輕人不婚不生的情況，1111人力銀行特別推出「AI最適配」網站，包括未婚聯誼，協助年輕族群突破社交障礙，增進真實互動，從「找到伴侶」開始，讓少子化的國安危機，從最根本的相識相戀開始。

為協助台灣解決「生不如死」的少子化危機，林文雄指出，當「婚育獎勵」成為評選標竿，意味著「人才永續」已超越口號，落實為具體的福利政策。「誰能讓員工無後顧之憂，誰就是最大的贏家。」這場典禮不僅是表揚，更是對全台企業的呼籲：唯有將員工的家庭納入照顧範疇，才能真正化解缺工困境，共創勞資雙贏。