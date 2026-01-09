快訊

土方之亂擴大 建商怒吼：政策這樣搞「乾脆叫我們去死」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
針對「土方之亂」，台灣省不動產建築開發公會聯合會9日召開記者會。記者游智文／攝影
針對「土方之亂」，台灣省不動產建築開發公會聯合會9日召開記者會，理事長吳國寶表示，土石方全流向管制倉促上路、土方最終處理廠嚴重不足，土方無處可去，央行又限期18個月開工，否則收回土建融，「乾脆叫我們去死好了」，呼籲政府政府別再裝聾作啞，儘速出面解決。

吳國寶表示，營建剩餘土石方全流向管制立意良善，但在土資場、棄土場量能嚴重不足、地方政府配套尚未完備的情況下貿然上路，實務現場早已全面失序。

由於合法收土場域不足，土石業者紛紛拒收，土石價格大漲二、三倍，甚至飆漲10倍，導致營建工程無法推進，公共工程與民間建案同步停擺，實務上已形同一場人為製造的「土石之亂」。

吳國寶痛批，政府一方面高喊國土永續與環境治理，另一方面卻忽略產業運作的基本現實與時間成本，以錯誤的政策節奏重創產業根基。建築業並非不願意接受管理，而是無法承受毫無準備、沒有緩衝期與退場機制的政策試驗。若政府持續充耳不聞，最終承擔後果的，不只是建商，而是購屋民眾、地方建設與整體經濟。

針對相關問題，公會具體建議政府立即暫停「營建剩餘土石方全流向管制」，並將原訂於115年實施的時程延後四年至119年，將延後期間視為「配套建置與量能補強期」，由中央統籌督導地方政府，加速盤點並設置足夠容量的土資場與棄土場，同步建立清楚、可行的轉運與管理機制，避免問題持續惡化。

國寶 建築 地方政府

