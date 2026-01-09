龍鋒組織架構重組 續攻車燈AM及改裝件

快訊

中央社／ 台北9日電

汽車車燈與零配件廠龍鋒科技今天宣布，將受讓龍鋒企業分割特定部門相關營業與業務，龍鋒科技董事長特助陳智威表示，持續專注車燈售後維修件（AM）及改裝市場，今年上半年營運看法審慎。

龍鋒科技下午舉行重大訊息說明會，陳智威指出，為整合資源、提升經營績效及提高競爭力，龍鋒科技與龍鋒企業今天分別召開董事會，通過分割案，龍鋒企業將外銷部、資材部、生產一部之成型一課、生產二部、品保部及研技部相關營業，以及管理部與上述部門有關業務（含資產、負債及營業），分割移轉給龍鋒科技。

陳智威說明，龍鋒科技以現金為對價，概括承受龍鋒企業上述部門營業及業務，包括但不限於龍鋒企業現有客戶，除了與不動產、租賃改良、模具及成型二課與硬化課相關固定資產外，其餘與生產有關固定資產，以及經雙方協商後同意移轉相關部門員工。

陳智威表示，分割完成後，龍鋒企業與車燈相關業務將整合至龍鋒科技，龍鋒科技持續專注AM件及改裝市場，提升效率及提高競爭力為目標，持續擴大產品項目與營收規模。

展望龍鋒科技營運，陳智威指出，AM件和改裝市場業績比重約6比4，今年上半年營運規劃審慎，持續關注美國關稅政策變化，目前訂單能見度到2月，客戶下單仍相對保守，短單為主，目前美國和加拿大等北美市場業績占比約9成。

龍鋒科技自結去年12月合併營收新台幣1.21億元，年減22.21%，累計去年營收16.06億元，較2024年下滑24.52%。

龍鋒科技說明，相關分割以現金為對價，以自有資金支應，分割案屬於同一控制下的組織架構重組，分割後龍鋒科技實收資本額不變，維持新台幣約6.44億元，龍鋒科技與龍鋒企業預計3月5日分別召開股東臨時會審議分割案，分割基準日暫訂7月1日。

