經典賽／鄧愷威證實辭退中華隊！理解球迷可能會有失望

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

華航年終獎金業界之冠 有望突破10個月、調薪3%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航年終獎金初步協商出爐，年終獎金數字有望成為國內航空業之冠。華航提供

華航（2610）年終獎金初步協商出爐，年終獎金數字有望成為國內航空業之冠，業界推估，華航的平均年終加計獎金有可能突破10個月。

根據中華航空企業工會發給同仁的通知，年終獎金發放略高於去年、平均調薪3%，另再加發2萬元，調薪依相關規定辦理，不過相關細節仍必須等華航1月19日董事會同意才能正式公布。

華航管理層9日與華航工會進行協商，由於華航前三季的獲利數字已經創下新高記錄，已經定調會比去年好，去年的年終獎金是平均6.6基數另加計獎金，推估今年如果平均基數大於6.6個月推估加計獎金就會突破10個月，

華航集團在航空客、貨運雙好加持下，累計前三季營收再創新猷，今年前三季營收 1,549.29 億元，較去年同期增加 2.62 %，累計稅後純益達122.5億元，年增8%，每股盈餘1.81元同締新猷，使得即將要公布的年終獎金也出現想像空間。

