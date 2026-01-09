快訊

SCFI運價指數終止連三漲！周跌幅0.53% 但四大航線都上漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數終止連三漲。示意圖／ingimage

運價指數終止連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於9日出爐，指數微幅下跌8.93點至1,647.39點，周跌幅0.53%，不過四大航線都上漲。物流業者認為，本周是新年假期後第一周上班，市場需求較緩很正常，價格並沒有大跌，只是平盤附近盤整，下周報價才能看出來市場需求。

根據最新一期出爐運價，北美線價格表現強勁，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,218美元，較前一期上漲30美元，漲幅1.37%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,128美元，較前一期上漲95美元，漲幅3.13%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,719美元，較前一期上漲29美元，周漲幅1.71%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,232美元，較前一期上漲89美元，周漲幅2.83%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌24美元，跌幅4.37%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)都與前一周持平。

