羅智先：環境充滿不確定 統一多角化布局3箭齊發

統一企業董事長羅智先表示，關稅、匯率、地緣政治風險與原物料價格波動，唯一的確定「是更多的不確定」，未來營運勢必更加艱辛；不過在逆風中，集團將持續檢視既有營運模式，透過多角化布局，將強化零售、會員生態圈和物流等發展。

羅智先向員工發出最新內部文件，說明2026年營運方針。他認為，面對未來，所處的環境肯定將會更為辛苦，卻會有前所未有的光明前景，因當今是一個無法按照劇本展演的年代，關稅、匯率、地緣政治風險、各式疫情的可能發生，讓生活充滿變數和不安，並對營運帶來高度動盪。

他表示，2025年集團遭遇持續進步中的空前逆風，很大原因是匯率波動及關鍵原料暴漲，也警示集團在現有營運模式，的確在變遷環境中難獨善其身，需要持續創造並維繫相關的條件及組合。

不過他認為，統一集團全天候業務範疇的優勢，印證在高度動盪大時代裡，作為生活產業定位的集團，所提供多元化商品及多角化經營，再次成為集團穩定經營的最大根基。

具體布局方面，他說，2025年與萬達寵物公園從原有夥伴結盟成為家人關係，藉由彼此強項，統一將可成為這個已是全台最大專業連鎖寵物體系的後盾，也是集團未來在毛孩事業的堅實基礎。

另外，他指出，2025年開幕的新百貨商場DreamPlaza，則是替集團零售事業體增添新頁，也讓物業整合得以成就「管理一體化」的目標，對於集團物業資產的完整性有更好規劃及運用。

在會員生態圈方面，2025年統一集團宣布推出uniopen聯名卡，他認為，此舉整合了過去各單位自行發揮的生態圈，從此有一個共同平台，讓集團各成員得以協同並提供一站式的生活體驗；藉由一張智慧卡片和一個入口，連結集團營運活動與消費者的互動，集團也能透過此平台洞察消費者心聲，進而提供更周詳的服務和生活體驗。

最後是物流，他說，位於台南的「新市物流園區」2025年12月底啟用營運，讓集團物流運籌能力提升至新高度，此為統一集團第一個全年度、全時段、全溫層物流園區，對整合能力將是一個全新測試，他相信傳承過去在物流營運所厚植的專業能力，此物流園區將可提供專業服務更好的支援配套。