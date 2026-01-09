「社區一家」串聯企業資源 信義房屋與南山人壽簽MOU

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
信義房屋下午舉行「社區一家，企業同行」記者會，「社區一家」發起人、信義企業集團的創辦人周俊吉（中）的見證下信義房屋董事長周耕宇（左）與南山人壽董事長尹崇堯（右）簽署MOU。記者黃義書／攝影
信義房屋下午舉行「社區一家，企業同行」記者會，「社區一家」發起人、信義企業集團的創辦人周俊吉（中）的見證下信義房屋董事長周耕宇（左）與南山人壽董事長尹崇堯（右）簽署MOU。記者黃義書／攝影

信義房屋下午舉行「社區一家，企業同行」記者會，此計劃透過制度化媒合機制，串聯企業資源投入在地社區行動，協助企業以長期、可持續的方式關注社會議題，成為企業實踐ESG的行動 入口。會中與首家響應的企業南山人壽簽署 MOU，將首案鎖定台中和平區的伯拉罕共生照顧勞動合作社。

「社區一家」發起人、信義企業集團的創辦人周俊吉的見證下，信義房屋董事長周耕宇與南山人壽董事長是尹崇堯簽署MOU。文化部長李遠、原民會社會福利處長羅赫踛Helu Chiu與環境與發展基金會董事長柴松林出席與會一同見證。

「社區一家計畫」啟動22年來，已累積超過16,000件社區提案，投入逾5.2億元資源，支持超過3,700 件社區計畫，行動遍及全台368 個鄉鎮市區。「社區一家」發起人周俊吉表示，台灣還有需要被持續看顧的角落，若能讓各地的善意與企業連結，社會將 多一層穩定前行的力量。

信義房屋下午舉行「社區一家，企業同行」記者會，信義房屋董事長周耕宇（右一）與南山人壽董事長尹崇堯（左三）簽署MOU，「社區一家」發起人周俊吉（右三）、文化部長李遠（右四）、原民會社會福利處長羅赫踛Helu Chiu(左四)與環境與發展基金會董事長柴松林（右二）等出席與會一同見證。記者黃義書／攝影
信義房屋下午舉行「社區一家，企業同行」記者會，信義房屋董事長周耕宇（右一）與南山人壽董事長尹崇堯（左三）簽署MOU，「社區一家」發起人周俊吉（右三）、文化部長李遠（右四）、原民會社會福利處長羅赫踛Helu Chiu(左四)與環境與發展基金會董事長柴松林（右二）等出席與會一同見證。記者黃義書／攝影
信義房屋下午舉行「社區一家，企業同行」記者會。會中信義房屋董事長周耕宇（左二）與南山人壽董事長尹崇堯（右二）簽署MOU。將首案鎖定台中和平區的伯拉罕共生照顧勞動合作社（見圖）。記者黃義書／攝影
信義房屋下午舉行「社區一家，企業同行」記者會。會中信義房屋董事長周耕宇（左二）與南山人壽董事長尹崇堯（右二）簽署MOU。將首案鎖定台中和平區的伯拉罕共生照顧勞動合作社（見圖）。記者黃義書／攝影

董事長 信義房屋 南山人壽

