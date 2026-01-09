快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

國產神車！TOYOTA CROSS 2025年銷售再創新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
元月入主COROLLA CROSS，可享SAMSUNG微型智慧投影機，原價2.89萬元，最高80萬零利率註3等多項好禮。TOYOTA提供
元月入主COROLLA CROSS，可享SAMSUNG微型智慧投影機，原價2.89萬元，最高80萬零利率註3等多項好禮。TOYOTA提供

TOYOTA總代理和泰汽車（2207）宣布，旗下SUV冠軍王者COROLLA CROSS，連續5年稱霸汽車市場，為回饋消費者支持，本月入主COROLLA CROSS，可享SAMSUNG微型智慧投影機，原價2.89萬元 、最高80萬零利率等多項好禮。

TOYOTA總代理和泰汽車宣布，TOYOTA單一品牌市占率超越30%，寫下12年來新高，針對熱門車款COROLLA CROSS再推優惠購車方案，自2020年上市以來，COROLLA CROSS便以其精準的市場定位、卓越的產品實力，迅速贏得廣大消費者的青睞。

2025年COROLLA CROSS的銷售氣勢如虹，全年累積銷量更是遙遙領先，登錄台數高達44,813台，刷新自COROLLA CROSS上市以來歷史新高，持續鞏固其在SUV級距中無可撼動的冠軍地位。

和泰汽車集團指出，除了在量販車型上取得獲得消費者肯定，TOYOTA更看重每一位消費者的獨特需求，理解市場對於熱血操駕的渴望，因此在COROLLA CROSS的基礎之上，額外投入心力、並於2025年10月發表COROLLA CROSS GR SPORT車型。此次的改款，不僅是回應顧客期待的具體行動，更展現了我們在提供多元化產品選擇上的努力與堅持，成功為銷售再添強力薪火。

TOYOTA的成功源於其始終如一的卓越產品力。無論是極致油耗表現的HYBRID油電複合動力，或是全面標配TSS主動安全防護系統帶來的安心守護，以及能靈活應對各種生活場景的寬敞空間與機能性，都完美契合了消費者的核心需求。

為回饋廣大消費者的支持，本月入主COROLLA CROSS送SAMSUNG微型智慧投影機，僅0.8公斤的輕巧機身讓您可以隨身攜帶，目光所及都是您的專屬影院，並且有360度立體音場，讓您「聲歷其境」。此外，本月購車最高還可享80萬零利率註3與5年14萬公里延長保固，讓更多消費者能一起感受COROLLA CROSS的非凡魅力。

TOYOTA COROLLA CROSS 2025年銷售再創新高。TOYOTA提供
TOYOTA COROLLA CROSS 2025年銷售再創新高。TOYOTA提供

消費 市場

延伸閱讀

車市元月行情 訂單轉熱…業者衝刺農曆年前買氣

回歸賽道初心！TOYOTA GAZOO Racing宣布正式更名為「GAZOO Racing」

把你的Toyota 86改成「現代版AE86」 Neo86套件讓上掀式頭燈復活！

2026 年式 Toyota Corolla 中國版車系發表 通通都拉長軸距！

相關新聞

北市「最老路段」曝 平均交易屋齡50年、比行政區一坪便宜30萬

台北市「高齡中古屋」有都更潛在機會，也是入主精華區的敲門磚。永慶房產集團根據實價資料，統計近一年台北市十大高齡中古屋交易...

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

內政部8日推出租金查詢平台，不少民眾查詢發現，新北市林口區月租金中位數達1.7萬元，比大安區、信義區高出4、5千元，登上...

國產神車！TOYOTA CROSS 2025年銷售再創新高

TOYOTA總代理和泰汽車（2207）宣布，旗下SUV冠軍王者COROLLA CROSS，連續5年稱霸汽車市場，為回饋消...

7-ELEVEN 首度導入「智能果昔機」 推出現打「鮮玉米濃湯」

7-ELEVEN即日起於限定門市導入「智能果昔機」與「現炸炸物專櫃」，期望提供多樣化餐飲讓民眾享有更多元豐富選擇。「智能...

雇主設托育設施最高補助500萬元 勞動部受理申請中

勞動部為鼓勵雇主設置哺(集)乳室及托兒設施或提供托兒措施，即日起至2月28日止，受理雇主申請2026年第一期經費補助，歡...

台塑企業幸福六連金 台塑、南亞、台化、台塑化蟬聯幸福企業「金獎」

1111人力銀行第六屆「幸福企業」票選活動，9日於台北寒舍艾美酒店舉辦頒獎典禮。台塑企業、台塑公司、南亞公司、台化公司、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。