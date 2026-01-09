國產神車！TOYOTA CROSS 2025年銷售再創新高

TOYOTA總代理和泰汽車（2207）宣布，旗下SUV冠軍王者COROLLA CROSS，連續5年稱霸汽車市場，為回饋消費者支持，本月入主COROLLA CROSS，可享SAMSUNG微型智慧投影機，原價2.89萬元 、最高80萬零利率等多項好禮。

TOYOTA總代理和泰汽車宣布，TOYOTA單一品牌市占率超越30%，寫下12年來新高，針對熱門車款COROLLA CROSS再推優惠購車方案，自2020年上市以來，COROLLA CROSS便以其精準的市場定位、卓越的產品實力，迅速贏得廣大消費者的青睞。

2025年COROLLA CROSS的銷售氣勢如虹，全年累積銷量更是遙遙領先，登錄台數高達44,813台，刷新自COROLLA CROSS上市以來歷史新高，持續鞏固其在SUV級距中無可撼動的冠軍地位。

和泰汽車集團指出，除了在量販車型上取得獲得消費者肯定，TOYOTA更看重每一位消費者的獨特需求，理解市場對於熱血操駕的渴望，因此在COROLLA CROSS的基礎之上，額外投入心力、並於2025年10月發表COROLLA CROSS GR SPORT車型。此次的改款，不僅是回應顧客期待的具體行動，更展現了我們在提供多元化產品選擇上的努力與堅持，成功為銷售再添強力薪火。

TOYOTA的成功源於其始終如一的卓越產品力。無論是極致油耗表現的HYBRID油電複合動力，或是全面標配TSS主動安全防護系統帶來的安心守護，以及能靈活應對各種生活場景的寬敞空間與機能性，都完美契合了消費者的核心需求。