7-ELEVEN 首度導入「智能果昔機」 推出現打「鮮玉米濃湯」

7-ELEVEN即日起於限定門市導入「智能果昔機」與「現炸炸物專櫃」，期望提供多樣化餐飲讓民眾享有更多元豐富選擇。「智能果昔機」目前限定於欣旺、福正、民欣三家門市24小時販售，後續會再根據消費者回饋評估，挑選適合商圈擴大導入更多門市與品項。

7-ELEVEN首度導入「智能果昔機」，為超商通路獨家機型，機身大小設計符合超商坪效需求，透過專利破壁技術與智慧標準化、自動化精準出杯，只需約90秒就能喝到一杯好喝又風味一致果昔，消費者到冷凍冰箱挑選果昔商品後至櫃檯結帳，每杯封膜上皆有獨一無二專屬Qrcode，於機台前方掃碼後就可撕膜置入果昔機製作。

目前首波開賣莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔等四種口味果昔，使用100%新鮮水果製作鮮果果泥與冷凍果丁，僅少量添加蔗糖，確保商品在一年四季間保持穩定、好喝的品質，每杯售價79元。不僅如此，7-ELEVEN更創新超商業界獨家開發「智能果昔機」製作熱飲，自1月9日起首波推出「鮮玉米濃湯」，每杯售價55元，使用門市微波爐微波後放入果昔機，只需約70秒就能享用一杯彷彿現煮玉米濃湯。

另外，想吃超商現炸小點也免飛日本了！7-ELEVEN創新餐飲服務，自有品牌「開心食堂」已於辦公商圈、學區等限定門市領先超商通路開發多樣化現做熱食，販售當日現做直送餐盒、必勝客獨享比薩等商品，是許多上班族就近購買午餐首選，本次瞄準即食熱食小點商機特別於台場、金旦、金崙3間台北地區門市與台中港務門市推出「現炸炸物專櫃」。

「現炸炸物專櫃」引進北海道可樂餅、甜甜圈、黃金脆薯餅、帶骨德式香腸、爆汁雞腿捲、鹽酥雞等人氣炸物小點，藉由開發獨家規格設備，簡化門市作業，每日定時油炸、於恆溫熱櫃陳列販售，讓消費者到7-ELEVEN隨時都能品嚐口感絕佳、熱騰騰的炸物小點，並可搭配門市內既有鮮食、飲料商品等便利搭餐。