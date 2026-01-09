雇主設托育設施最高補助500萬元 勞動部受理申請中

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
圖為幼兒園示意圖。（AI生成）
勞動部為鼓勵雇主設置哺(集)乳室及托兒設施或提供托兒措施，即日起至2月28日止，受理雇主申請2026年第一期經費補助，歡迎有意願申請之事業單位，把握時間向所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

依據勞動部訂定之「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，每年分二期辦理雇主經費補助申請，今年第一期申請期間自1月1日至2月28日止。

雇主若想要設置員工哺(集)乳室，最高補助新台幣2萬元；若有意新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心）者，最高補助500萬元，已經設置托兒設施者，也可以補助改善或更新費用每年最高50萬元。

此外，雇主辦理居家式托育服務，或受僱者子女送托於托兒服務機構，雇主有提供托兒津貼者，每年最多可以補助60萬元。最重要的是，只要雇主有心協助勞工的子女照顧需求，不論事業單位大小，都可以申請這項補助，政府也都會來提供補助。

勞動部表示，為協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，營造友善職場育兒環境，2026年並將陸續辦理八場次說明會，首場線上說明會將於1月22日舉行；有意願設立托兒設施者，另將免費提供專家入場諮詢輔導，歡迎事業單位多加運用。

勞動部提醒，有意願申請2026年第一期經費補助之事業單位，請把握時間於2月底前，至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網『線上申請補助專區』」線上申請，亦可以掛號郵寄(郵戳為憑)方式，向事業單位所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

