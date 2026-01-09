台塑企業幸福六連金 台塑、南亞、台化、台塑化蟬聯幸福企業「金獎」

1111人力銀行第六屆「幸福企業」票選活動，9日於台北寒舍艾美酒店舉辦頒獎典禮。台塑企業、台塑公司、南亞公司、台化公司、塑化公司憑藉年年調薪、各式津貼補助、進修獎勵措施等多項員工福利再度摘金，由台塑企業總管理處林振添資深經理、台塑公司簡嘉宏資深經理、南亞公司彭福榮行政副總、台化公司吳亨千資深副總及台塑石化公司蔡健堂行政副總代表出席頒獎典禮。

除獲得5座2025年製造業幸福企業「金獎」外，南亞科技公司、福懋科技公司、台塑生醫公司及育志開發公司也分別在科技能源研發、生技醫療及休閒娛樂服務業榮獲「金獎」，南亞電路板公司則獲得科技能源研發業「銀獎」，全企業共摘下9金1銀。

台塑表示，創立70多年來，照顧與關懷員工是初衷，也是企業不變的經營方針。2025年石化產業面臨前所未有的挑戰，企業營運遭受嚴重的內外衝擊，然而思及同仁在物價持續上漲的環境下，生活壓力與日俱增，因此儘管經營嚴峻仍堅持調薪，中秋及端午再發放半個月獎金，年終獎金保障三個月，給予數萬名員工與家庭最踏實的經濟照顧。

除維持既有生育補助、育兒補助、交通補助、子女獎學金、新(換)購電動機車補助、員工與眷屬至長庚醫院之就醫補助等，資深員工服務每滿5年，就贈送一枚24K紀念金幣，並隨年資增加重量。去年度更提高新進人員起薪，增加新進假、舒心假、部份三親等喪假及志工榮譽假等福利措施。台塑指出Ｍ產業寒冬亦堅守幸福有感的企業氛圍，因此2025年企業主要上市公司均陸續獲得證交所列入「高薪酬100指數」、「就業99指數」及「公司治理100指數」等成分股。

台塑也指出，集團重視員工成長，除既有完整專業職務訓練、協助取得職務認證外，陸續導入AI技術使企業內訓練課程更即時與豐富，以及導入AI聊天機器人，加速同仁掌握各領域知識。去年度更推動企業內外進修獎勵措施，鼓勵同仁取得學位及專業技術，強化本職學能，豐富職涯發展，並放寬晉升規定，激勵同仁發揮所長及潛力。

同時，持續在各據點建置健身房，去年度也恢復舉辦企業運動會，補助100個以上的社團，定期提撥部門及旅遊基金，不定期舉辦各式各樣國內外旅遊、減重、戒煙、舒壓等活動，讓員工在工作之餘，能以運動鍛鍊身心、凝聚團隊精神，增進身心健康。

為守護企業最珍貴的資產，台塑企業在關懷員工身心健康，另有許多優於法令的措施，包含對於因法定傳染病需隔離之員工給予全薪防疫休養假（勞基法所訂病假僅半薪），長期病假者給予長達半年的半薪（勞基法僅有一個月），並設置輔導專人定期關懷與適時給予協助，營造友善職場工作環境。另外，若同仁不幸遭受意外，亦給予其家庭優渥撫卹金，及時伸出援手，給予溫暖。