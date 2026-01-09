快訊

網紅鄧佳華偷拍坐牢出獄了！比讚自拍 還曬「入獄時候的我」編號0068

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

台北市中古屋坐擁都更潛在機會 這地段40年老屋仍可賣百萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北市近一年屋齡最高的路段。資料來源／永慶房產集團
台北市近一年屋齡最高的路段。資料來源／永慶房產集團

台北市房價基期高，同時開發趨於飽和，而高齡中古屋不僅有著都更的潛在機會，同時也成為入主精華區的敲門磚。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計出近一年台北市十大高齡中古屋交易路段，平均屋齡皆在43年以上，其中松山區撫遠街以平均50年居冠，而忠孝東路四段、民生東路四段等地即便屋齡較高，單價依舊破百萬，顯示地段的重要性。

根據統計，松山區撫遠街以平均屋齡50年成為北市「最年長路段」，近一年單價約69.0萬元，對比松山區近百萬的平均單價，價差高達30.3萬元，不失為入主松山區的親民選擇。

士林區延平北路五段與信義區福德街，平均屋齡均為48年，與所屬行政區的價差幅度也分別達12.2萬元與17.5萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，撫遠街、延平北路五段等路段多為早期發展的住宅聚落，路段上建物多以公寓為主，雖然屋齡老舊，但因生活機能成熟，且總價相對親民，吸引不少預算有限的首購族，成為入主北市精華區的敲門磚。

信義區的虎林街、松山區的民生東路四段以及大安區的忠孝東路四段，均展現了驚人的保值力，其平均單價甚至高於所屬行政區的平均單價。陳金萍分析，這類路段多位於台北市最核心的黃金地段。以忠孝東路四段為例，雖然平均屋齡高達43年，但因位處東區的商圈核心，加上有多座捷運站，因此即便整體路段屋齡較高，單價仍高達109.6萬元，甚至略高於大安區平均單價0.5萬元。

民生東路四段則因民生社區獨有的美式社區規劃，機能好、環境美觀，因此即便路段平均屋齡已經高達44年，單價依舊破百萬，甚至比松山區平均價格還高出一些。

至於虎林街則鄰近信義計畫區與捷運站，生活與交通優勢讓該路段的中古屋均價一直都很穩定，高出行政區均價2.1萬元，也顯示在蛋黃區，地段為重中之重，甚至超越屋齡的重要性。

整體而言，台北市十大高齡交易路段分布廣泛，涵蓋松山、信義、中山、大安等精華區。陳金萍表示，這些路段不僅地處精華地段，還具備潛在的都更價值，不過，民眾在選擇較高齡的中古屋時，除了看重地段與機能，也應評估房屋安全性與修繕成本，才能找到理想居所。

近一年松山區撫遠街交易住宅的平均屋齡高達50年，成為北市「最年長路段」。圖／永慶房產集團提供
近一年松山區撫遠街交易住宅的平均屋齡高達50年，成為北市「最年長路段」。圖／永慶房產集團提供

台北 精華

延伸閱讀

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

趕飛機不用早起！松山機場周邊高便利住宿指南

影／北市女交友軟體認識男網友 投資虛擬幣...2個月噴掉1000萬

煞不住？北市松山區公車追撞3人傷 公運處將開罰

相關新聞

北市「最老路段」曝 平均交易屋齡50年、比行政區一坪便宜30萬

台北市「高齡中古屋」有都更潛在機會，也是入主精華區的敲門磚。永慶房產集團根據實價資料，統計近一年台北市十大高齡中古屋交易...

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

內政部8日推出租金查詢平台，不少民眾查詢發現，新北市林口區月租金中位數達1.7萬元，比大安區、信義區高出4、5千元，登上...

老屋翻修首重這件事！ 專家：搞懂「水電天地壁」省下百萬裝潢費

中古屋自住，或老屋翻新出租，開如何入手省錢裝潢？看房達人羅右宸在《毛利小姐變有錢》節目中建議，老屋翻修首重攸關安全的管線鋪設，不少民眾想省錢自行找工班省設計費，但結果常因缺乏經驗及專業，裝潢結果不如預期。光是雙北與桃園、新竹，租客在挑房方向上有顯著差異，桃園新竹租客因物件選擇多，房東需更刻意營造風格氛圍。如果想輕鬆當房東，時下包租代管是時趨選項之一，他建議挑選包租代管廠商應優先考慮有合法執照、資本額較大者，對房東而言相對有保障。

台塑企業幸福六連金 台塑、南亞、台化、台塑化蟬聯幸福企業「金獎」

1111人力銀行第六屆「幸福企業」票選活動，9日於台北寒舍艾美酒店舉辦頒獎典禮。台塑企業、台塑公司、南亞公司、台化公司、...

台北市中古屋坐擁都更潛在機會 這地段40年老屋仍可賣百萬

台北市房價基期高，同時開發趨於飽和，而高齡中古屋不僅有著都更的潛在機會，同時也成為入主精華區的敲門磚。永慶房產集團根據實...

終於停止成長！房市霸王級寒流 經紀人30季來首見減少

房市吹起「霸王級寒流」，不過住商機構觀察內政部統計，去年第3季全台房仲從業人員仍創新高，與上一季相比增加62人，不動產經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。