終於停止成長！房市霸王級寒流 經紀人30季來首見減少

房市吹起「霸王級寒流」，不過住商機構觀察內政部統計，去年第3季全台房仲從業人員仍創新高，與上一季相比增加62人，不動產經紀人則終結自2018年以來、連續30季成長，減少12人。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，隨著市場回歸冷靜，業者擴張版圖轉為保守，不再追求「人海戰術」，若買氣持續低迷，房仲產業將產生質變，隨著交易難度大增，業者強者恆強現象將加劇。

根據統計，去年第3季不動產經紀人、營業員共達7萬7,470人，為歷史有統計以來新高，但如與上一季相比，季增幅僅0.1%，是自2019年房市起飛以來最低成長。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，不動產從業人員的多寡是「房市溫度計」，綜觀歷年，房仲人數成長力道的最高點，落在2013年，當時為房市高點，當年下半年人員數季增幅更來到4~5%。

近期人員增幅的高點則在2022年，當年受惠於疫情後房市多頭，第3季單季就增加2,576位不動產經紀人與營業員，增幅來到4.2%；近期增幅創下新低，顯示第一線業者受市場降溫影響加劇。

另據數據，經紀人人數去年第3季僅剩1萬1,875人，較去年第2季減少12人，也中止連續30季的正成長紀錄。

賴志昶指出，經紀人人數自2018年起，受惠於房市多頭，長達30季都呈現正成長，即便疫情期間也未見衰退，如今首度出現負成長，頗具指標意義。

他表示，由於內政部法規規定，每家房仲門市均需配置不動產經紀人，經紀人人數出現衰退，意味著業者展店意願極低，是房市景氣下行的重要指標。