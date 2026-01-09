快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

7-ELEVEN 導入「智能果昔機」 除了果昔還能做玉米濃湯

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
每杯封膜上皆有獨一無二專屬Qrcode，於機台前方掃碼後就可撕膜置入果昔機製作。 統一超提供
每杯封膜上皆有獨一無二專屬Qrcode，於機台前方掃碼後就可撕膜置入果昔機製作。 統一超提供

超商「果昔大戰」正式開打。繼萊爾富於去年2月導入果昔機、目前鋪設門市已達 500 家後，超商龍頭7-ELEVEN 9日也宣布加入戰局，首度於限定門市測試導入「智能果昔機」，以現做果昔、熱飲等多元應用，搶攻即飲即食與健康飲品市場

7-ELEVEN 指出，近年持續嘗試各式省力化設備與創新服務，期望滿足消費者不同生活場景需求，打造全方位生活服務平台。此次導入的「智能果昔機」為超商通路獨家機型，機身尺寸依坪效需求設計，結合專利破壁技術與標準化、自動化流程，從製作到出杯僅需約90 秒，可確保每杯風味一致。

目前「智能果昔機」僅在欣旺、福正、民欣等三家門市 24 小時測試販售。消費者可先至冷凍櫃挑選果昔商品並結帳，每杯封膜皆附有專屬 QR Code，至機台前掃碼後即可自助完成製作。首波推出莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂與綠果昔共四種口味，使用 100% 新鮮水果製成的鮮果果泥與冷凍果丁，僅少量添加蔗糖，每杯售價 79 元。

值得注意的是，7-ELEVEN 也同步測試「果昔機跨界應用」，成為超商業界首度嘗試以果昔機製作熱飲。自1月9日起推出「鮮玉米濃湯」，消費者先以門市微波爐加熱後，再放入果昔機攪拌出杯，約 70 秒即可完成，每杯售價 55 元。7-ELEVEN 表示，目前仍屬測試階段，後續將視消費者回饋與商圈特性，評估是否擴大導入更多門市與品項。

在果昔之外，7-ELEVEN 也持續強化現做熱食布局。旗下自有品牌「開心食堂」已於辦公商圈與學區門市推出多元現做餐盒與熱食商品，鎖定上班族與學生族群。本次進一步於台北台場、金旦、金崙三家門市，以及台中港務門市，測試導入「現炸炸物專櫃」，提供消費者即點即炸的小點選擇，擴大超商即食熱食的深度與廣度。

隨著萊爾富率先以大規模鋪機搶占市場，7-ELEVEN 則以設備整合、多功能應用切入，超商果昔市場已從單一飲品，延伸為設備效率、產品多元與商圈經營能力的綜合競賽，後續是否掀起新一波通路餐飲升級，值得關注。

超商 消費 市場

延伸閱讀

萊爾富上架日本超夯飲料 一票人搶囤貨：1瓶才39元

萊爾富拚營運轉骨 2025年營收破250億元年增雙位數

每天「第一杯」喝錯恐罹癌！醫示警恐怖機制：大腸慢慢腐蝕卻無感

超商超市跨年優惠一次看！咖啡買7送7、熱可可買2送3、果昔2杯99元

相關新聞

北市「最老路段」曝 平均交易屋齡50年、比行政區一坪便宜30萬

台北市「高齡中古屋」有都更潛在機會，也是入主精華區的敲門磚。永慶房產集團根據實價資料，統計近一年台北市十大高齡中古屋交易...

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

內政部8日推出租金查詢平台，不少民眾查詢發現，新北市林口區月租金中位數達1.7萬元，比大安區、信義區高出4、5千元，登上...

老屋翻修首重這件事！ 專家：搞懂「水電天地壁」省下百萬裝潢費

中古屋自住，或老屋翻新出租，開如何入手省錢裝潢？看房達人羅右宸在《毛利小姐變有錢》節目中建議，老屋翻修首重攸關安全的管線鋪設，不少民眾想省錢自行找工班省設計費，但結果常因缺乏經驗及專業，裝潢結果不如預期。光是雙北與桃園、新竹，租客在挑房方向上有顯著差異，桃園新竹租客因物件選擇多，房東需更刻意營造風格氛圍。如果想輕鬆當房東，時下包租代管是時趨選項之一，他建議挑選包租代管廠商應優先考慮有合法執照、資本額較大者，對房東而言相對有保障。

7-ELEVEN 導入「智能果昔機」 除了果昔還能做玉米濃湯

超商「果昔大戰」正式開打。繼萊爾富於去年2月導入果昔機、目前鋪設門市已達 500 家後，超商龍頭7-ELEVEN 9日也...

航運物流業展望2026年　AI撐起空運、散裝運價回穩

全球供應鏈重組，航運、物流業2025年營運表現分歧。展望今年，中菲行指出，AI貨流撐起空運需求；建新國際看好自動化與非煤...

房仲業進入淘汰賽！經紀人數增幅探新低 告別人海戰術

房市吹起「霸王級寒流」，市場第一線人員更首當其衝。住商機構觀察內政部統計，去年第三季全台房仲從業人員雖仍創新高，但與上一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。