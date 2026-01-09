7-ELEVEN 導入「智能果昔機」 除了果昔還能做玉米濃湯

超商「果昔大戰」正式開打。繼萊爾富於去年2月導入果昔機、目前鋪設門市已達 500 家後，超商龍頭7-ELEVEN 9日也宣布加入戰局，首度於限定門市測試導入「智能果昔機」，以現做果昔、熱飲等多元應用，搶攻即飲即食與健康飲品市場。

7-ELEVEN 指出，近年持續嘗試各式省力化設備與創新服務，期望滿足消費者不同生活場景需求，打造全方位生活服務平台。此次導入的「智能果昔機」為超商通路獨家機型，機身尺寸依坪效需求設計，結合專利破壁技術與標準化、自動化流程，從製作到出杯僅需約90 秒，可確保每杯風味一致。

目前「智能果昔機」僅在欣旺、福正、民欣等三家門市 24 小時測試販售。消費者可先至冷凍櫃挑選果昔商品並結帳，每杯封膜皆附有專屬 QR Code，至機台前掃碼後即可自助完成製作。首波推出莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂與綠果昔共四種口味，使用 100% 新鮮水果製成的鮮果果泥與冷凍果丁，僅少量添加蔗糖，每杯售價 79 元。

值得注意的是，7-ELEVEN 也同步測試「果昔機跨界應用」，成為超商業界首度嘗試以果昔機製作熱飲。自1月9日起推出「鮮玉米濃湯」，消費者先以門市微波爐加熱後，再放入果昔機攪拌出杯，約 70 秒即可完成，每杯售價 55 元。7-ELEVEN 表示，目前仍屬測試階段，後續將視消費者回饋與商圈特性，評估是否擴大導入更多門市與品項。

在果昔之外，7-ELEVEN 也持續強化現做熱食布局。旗下自有品牌「開心食堂」已於辦公商圈與學區門市推出多元現做餐盒與熱食商品，鎖定上班族與學生族群。本次進一步於台北台場、金旦、金崙三家門市，以及台中港務門市，測試導入「現炸炸物專櫃」，提供消費者即點即炸的小點選擇，擴大超商即食熱食的深度與廣度。

隨著萊爾富率先以大規模鋪機搶占市場，7-ELEVEN 則以設備整合、多功能應用切入，超商果昔市場已從單一飲品，延伸為設備效率、產品多元與商圈經營能力的綜合競賽，後續是否掀起新一波通路餐飲升級，值得關注。