房仲業進入淘汰賽！經紀人數增幅探新低 告別人海戰術

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市吹起「霸王級寒流」，市場第一線人員更首當其衝。住商機構觀察內政部統計，去年第三季全台房仲從業人員雖仍創新高，但與上一季相比僅增加62人，季增幅為2019年以來最低；其中，產業重要指標的不動產經紀人人數，也終結自2018年以來、連續30季的正成長紀錄。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，在市場整體量縮下，房仲業面臨龐大壓力，產業已正式進入盤整期。

綜觀統計，去年第三季不動產經紀人、營業員共達7萬7,470人，為歷史有統計以來新高，但如與上一季相比，季增幅僅0.1%，是自2019年房市起飛以來最低的成長歷。

賴志昶分析，不動產從業人員的多寡可視為「房市溫度計」，綜觀歷年，房仲人數成長力道的最高點，落在2013年，當時為房市高點，當年下半年人員數季增幅更來到4~5%；至於近期人員增幅的高點則在2022年，當年受惠於疫情後房市多頭，第三季單季就增加2,576位不動產經紀人與營業員，增幅來到4.2%；而近期增幅創下新低，顯示第一線業者受市場降溫影響加劇。

另據數據，經紀人人數去年第三季僅剩1萬1,875人，較去年第二季減少12人，也中止連續30季的正成長紀錄。

賴志昶指出，經紀人人數自2018年起，受惠於房市多頭，長達30季都呈現正成長，即便疫情期間也未見衰退，如今首度出現負成長，頗具指標意義。他補充，由於內政部法規規定，每家房仲門市均需配置不動產經紀人，經紀人人數出現衰退，意味著業者展店意願極低，是房市景氣下行的重要指標。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨提醒，央行信用管制與銀行滿水位問題，如「緊箍咒」限縮交易動能，而當成交量無法支撐龐大從業人口，房仲產業級會加速啟動「淘汰賽」。

她表示，隨著市場回歸冷靜，業者對擴張版圖持續保守，若買氣持續低迷，意味著房仲產業將產生質變，未來隨著交易難度大增，業者不再追求「人海戰術」，更講求專業與服務深度，時代變遷之下，業者強者恆強現象將加劇，至於獨立作業品牌將限縮成長空間，善於運用總部資源或科技工具者，或將能在市場寒流中脫穎而出。

資料來源/住商機構
