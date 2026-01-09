航運物流業展望2026年　AI撐起空運、散裝運價回穩

全球供應鏈重組，航運、物流業2025年營運表現分歧。展望今年，中菲行指出，AI貨流撐起空運需求；建新國際看好自動化與非煤裝卸業務擴張，港區物流續拚成長；慧洋-KY指出，運價回穩，以節能船迎接新循環。

貨攬業者中菲行2025年空、海運貨運量年增約2成，合併營收新台幣293.06億元，年增4.8%。中菲行指出，空運成長動能主要來自跨太平洋航線，尤其東南亞與台灣出口至美國貨量持續攀升，與AI伺服器相關的高價值貨品出貨，推升台北、香港、首爾、東京成田及新加坡等轉運樞紐的艙位使用率。

中菲行觀察，截至2025年底，部分亞洲關鍵航線的空運運價與需求已攀升至歷史高點，甚至高於疫情期間水準，顯示市場對運力仍有實質支撐，也為2026年空運市場打下基礎。

中菲行董事長錢文君指出，未來海運市場不再是需求暴增，而是運力錯置與區域結構差異主導；相較之下，AI相關貨物仍將穩定支撐亞太至北美、歐洲的空運需求。

整合物流業者建新2025年合併營收32.4億元，年增12%，創下歷史新高。建新指出，成長動能來自自動化裝卸、傳統裝卸與倉儲業務同步放大，其中自動化與傳統裝卸業務全年營收年增13.5%，營收占比提升至60%。

建新表示，集團於台中港與高雄港建置的環保密閉式煤倉與自動卸煤系統，已成為能源與工業客戶的重要解決方案，並拓展非煤裝卸業務，推升港區整體產能利用率。非煤炭業務方面，天然氣管裝卸倉儲長期標案陸續認列，加上風電與AI產業帶動倉儲需求，為營運提供中長期能見度。

展望未來，建新表示，將持續加碼自動化設備投資、擴充倉儲量能，並憑藉港區與自貿港資格，深化新能源、高科技物流布局，台北港智慧物流園區一期工程預計今年第1季取得使用執照並投入營運，成為後續成長新動能。

散裝航運商慧洋-KY2025年營收168.96億元，自結每股稅前盈餘5.3元。慧洋-KY指出，去年上半年受美國關稅政策影響，散裝貿易動能轉弱，運價不如預期；下半年隨中美關係趨緩，運價指數明顯回升，全年平均表現與2024年大致持平。

慧洋-KY指出，2025年出售10艘老舊船舶，認列處分利益逾4200萬美元，成為獲利重要支撐。展望2026年，慧洋-KY指出，將延續汰舊換新策略，預計有8艘輕便型節能船舶投入營運，以符合環保法規並提升船隊競爭力，迎接下一波市場循環。