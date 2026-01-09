快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

Model 3 新款9日開放下訂 續航里程提升至 711 公里

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Model 3 Long Range 後輪驅動版本今在台開放下訂。Tesla 提供
Model 3 Long Range 後輪驅動版本今在台開放下訂。Tesla 提供

Tesla 9日在台開放下訂 Model 3 Long Range 後輪驅動版本，以全新電池和驅動配置，迎來在台販售車款史上最高的 711 公里續航里程（WLTP 預估值）。

Tesla 於 2025 年底持續在台灣新車市場展現強勁成長力道，熱門純電車款 Model Y 及 Model 3 分居 12 月進口豪華品牌休旅車及轎車銷售排行榜首；單月全車系掛牌達 5,547 輛，成為12 月進口車市排行冠軍，對標 2024 年同期增幅達 190%。Tesla 台灣車主正式突破 7 萬人，年累積掛牌達 16,590 輛，奪下 2025 年電動車銷售冠軍品牌，在台電動車市占率達 51.4%。近日，Tesla 正式在台啟用 V4 第四代超級充電站，為台灣車主帶來全新升級的充電體驗。

受國際政經局勢衝擊，台灣車市 2025 新車掛牌同比 2024 年萎縮近一成總量，Tesla 在台銷售表現逆勢成長，相較 2024 年約 1.5 萬輛總掛牌，2025 年提升突破 1.6 萬輛；台灣自用車掛牌全品牌排行，Tesla 也自 2024 年的第九名，爬升至 2025 年的第六名，並維持連年台灣 BEV 新車掛牌年度冠軍。據 12 月台灣全車種品牌排行，Tesla 以單月 5,547 輛新車掛牌榮獲豪華進口車市排行第一、國產暨進口排行第二的成績，並創下 Tesla 在台單月領牌成績紀錄。

Tesla 車市

延伸閱讀

Hyundai最親民電動車「IONIQ 3」呼之欲出，台灣有望引進？

車市元月行情 訂單轉熱…業者衝刺農曆年前買氣

Tesla Model Y加持車市猛拉尾盤 2025台灣汽車掛牌數達41.4萬輛

iRent聯手USPACE創共享車話題巔峰！Tesla首度上架共享車平台，精華地區停車格開放iRent租還

相關新聞

老屋翻修首重這件事！ 專家：搞懂「水電天地壁」省下百萬裝潢費

中古屋自住，或老屋翻新出租，開如何入手省錢裝潢？看房達人羅右宸在《毛利小姐變有錢》節目中建議，老屋翻修首重攸關安全的管線鋪設，不少民眾想省錢自行找工班省設計費，但結果常因缺乏經驗及專業，裝潢結果不如預期。光是雙北與桃園、新竹，租客在挑房方向上有顯著差異，桃園新竹租客因物件選擇多，房東需更刻意營造風格氛圍。如果想輕鬆當房東，時下包租代管是時趨選項之一，他建議挑選包租代管廠商應優先考慮有合法執照、資本額較大者，對房東而言相對有保障。

車市元月行情 訂單轉熱…業者衝刺農曆年前買氣

2026台北新車暨新能源車大展助攻元月銷售，帶動各家車廠新車訂單，再加上各家車廠瞄準年終獎金商機，卯足全力搶攻農曆年前汽...

7-ELEVEN 導入「智能果昔機」 除了果昔還能做玉米濃湯

超商「果昔大戰」正式開打。繼萊爾富於去年2月導入果昔機、目前鋪設門市已達 500 家後，超商龍頭7-ELEVEN 9日也...

航運物流業展望2026年　AI撐起空運、散裝運價回穩

全球供應鏈重組，航運、物流業2025年營運表現分歧。展望今年，中菲行指出，AI貨流撐起空運需求；建新國際看好自動化與非煤...

房仲業進入淘汰賽！經紀人數增幅探新低 告別人海戰術

房市吹起「霸王級寒流」，市場第一線人員更首當其衝。住商機構觀察內政部統計，去年第三季全台房仲從業人員雖仍創新高，但與上一...

溢泰商用淨水布局有成 台灣超商餐飲成新戰場

溢泰（7818）公告 12 月合併營收為10.94億元，年增3.73%；2025年全年營收達126.05億元，相較202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。