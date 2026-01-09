Model 3 新款9日開放下訂 續航里程提升至 711 公里

Tesla 9日在台開放下訂 Model 3 Long Range 後輪驅動版本，以全新電池和驅動配置，迎來在台販售車款史上最高的 711 公里續航里程（WLTP 預估值）。

Tesla 於 2025 年底持續在台灣新車市場展現強勁成長力道，熱門純電車款 Model Y 及 Model 3 分居 12 月進口豪華品牌休旅車及轎車銷售排行榜首；單月全車系掛牌達 5,547 輛，成為12 月進口車市排行冠軍，對標 2024 年同期增幅達 190%。Tesla 台灣車主正式突破 7 萬人，年累積掛牌達 16,590 輛，奪下 2025 年電動車銷售冠軍品牌，在台電動車市占率達 51.4%。近日，Tesla 正式在台啟用 V4 第四代超級充電站，為台灣車主帶來全新升級的充電體驗。

受國際政經局勢衝擊，台灣車市 2025 新車掛牌同比 2024 年萎縮近一成總量，Tesla 在台銷售表現逆勢成長，相較 2024 年約 1.5 萬輛總掛牌，2025 年提升突破 1.6 萬輛；台灣自用車掛牌全品牌排行，Tesla 也自 2024 年的第九名，爬升至 2025 年的第六名，並維持連年台灣 BEV 新車掛牌年度冠軍。據 12 月台灣全車種品牌排行，Tesla 以單月 5,547 輛新車掛牌榮獲豪華進口車市排行第一、國產暨進口排行第二的成績，並創下 Tesla 在台單月領牌成績紀錄。