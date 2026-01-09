快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

聽新聞
0:00 / 0:00

北市「最老路段」曝 平均交易屋齡50年、比行政區一坪便宜30萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近一年松山區撫遠街交易住宅的平均屋齡高達50年，成為北市「最年長路段」。圖／永慶房屋提供
近一年松山區撫遠街交易住宅的平均屋齡高達50年，成為北市「最年長路段」。圖／永慶房屋提供

台北市「高齡中古屋」有都更潛在機會，也是入主精華區的敲門磚。永慶房產集團根據實價資料，統計近一年台北市十大高齡中古屋交易路段，前十名平均屋齡皆在43年以上，其中松山區撫遠街以平均50年居冠。

其他老屋熱門交易地段還有延平北路五段、福德街、錦州街、虎林街等、和平西路、松山路、文林路。另外，忠孝東路四段、民生東路四段等地即便交易屋齡高，但單價依舊破百萬。

根據統計，松山區撫遠街以平均屋齡50年成為北市「最年長路段」，近一年單價約69萬元，對比松山區近百萬的平均單價，價差高達30萬元，不失為入主松山區的親民選擇。

士林區延平北路五段與信義區福德街平均屋齡均為48年，與所屬行政區的價差幅度也分別達12萬元與17萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，撫遠街、延平北路五段等路段發展較早，路段上建物以公寓為主，雖然屋齡老舊，但因生活機能成熟，且總價相對親民，吸引不少預算有限的首購族，成為入主北市精華區的敲門磚。

信義區的虎林街、松山區的民生東路四段以及大安區的忠孝東路四段，均展現了驚人的保值力，平均單價甚至高於所屬行政區的平均單價。

陳金萍分析，這類路段多位於台北市黃金地段。以忠孝東路四段為例，雖然平均屋齡高達43年，但因位處東區商圈核心，因此即便整體路段屋齡較高，單價仍高達109.6萬元，高於大安區平均單價0.5萬元。

民生東路四段則因民生社區獨有的美式社區規劃，機能好、環境美觀，因此即便路段平均屋齡已經高達44年，單價依舊破百萬，甚至比松山區平均價格還高出一些。

虎林街則鄰近信義計畫區與捷運站，生活與交通優勢讓該路段的中古屋均價一直都很穩定，高出行政區均價2.1萬元，也顯示在蛋黃區，地段為重中之重，甚至超越屋齡的重要性。

陳金萍表示，台北市十大高齡交易路段涵蓋松山、信義、中山、大安等精華區。這些路段不僅地處精華地段，還具備潛在的都更價值，不過民眾在選擇較高齡的中古屋時，應評估房屋安全性與修繕成本，才能找到理想居所。

台北市近一年屋齡最高的路段 資料來源／永慶房屋
台北市近一年屋齡最高的路段 資料來源／永慶房屋

台北 精華

延伸閱讀

台灣正式邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%、北市占最多

冷氣團來襲 北市動物之家備防寒措施讓犬貓過冬

北市某私立貴族學校男學生墜樓不治 教育局：啟動相關應變

綠委要求調查區桂芝「腦殘」言論 北市教育局1原因力挺

相關新聞

老屋翻修首重這件事！ 專家：搞懂「水電天地壁」省下百萬裝潢費

中古屋自住，或老屋翻新出租，開如何入手省錢裝潢？看房達人羅右宸在《毛利小姐變有錢》節目中建議，老屋翻修首重攸關安全的管線鋪設，不少民眾想省錢自行找工班省設計費，但結果常因缺乏經驗及專業，裝潢結果不如預期。光是雙北與桃園、新竹，租客在挑房方向上有顯著差異，桃園新竹租客因物件選擇多，房東需更刻意營造風格氛圍。如果想輕鬆當房東，時下包租代管是時趨選項之一，他建議挑選包租代管廠商應優先考慮有合法執照、資本額較大者，對房東而言相對有保障。

車市元月行情 訂單轉熱…業者衝刺農曆年前買氣

2026台北新車暨新能源車大展助攻元月銷售，帶動各家車廠新車訂單，再加上各家車廠瞄準年終獎金商機，卯足全力搶攻農曆年前汽...

7-ELEVEN 導入「智能果昔機」 除了果昔還能做玉米濃湯

超商「果昔大戰」正式開打。繼萊爾富於去年2月導入果昔機、目前鋪設門市已達 500 家後，超商龍頭7-ELEVEN 9日也...

航運物流業展望2026年　AI撐起空運、散裝運價回穩

全球供應鏈重組，航運、物流業2025年營運表現分歧。展望今年，中菲行指出，AI貨流撐起空運需求；建新國際看好自動化與非煤...

房仲業進入淘汰賽！經紀人數增幅探新低 告別人海戰術

房市吹起「霸王級寒流」，市場第一線人員更首當其衝。住商機構觀察內政部統計，去年第三季全台房仲從業人員雖仍創新高，但與上一...

溢泰商用淨水布局有成 台灣超商餐飲成新戰場

溢泰（7818）公告 12 月合併營收為10.94億元，年增3.73%；2025年全年營收達126.05億元，相較202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。