北市「最老路段」曝 平均交易屋齡50年、比行政區一坪便宜30萬

台北市「高齡中古屋」有都更潛在機會，也是入主精華區的敲門磚。永慶房產集團根據實價資料，統計近一年台北市十大高齡中古屋交易路段，前十名平均屋齡皆在43年以上，其中松山區撫遠街以平均50年居冠。

其他老屋熱門交易地段還有延平北路五段、福德街、錦州街、虎林街等、和平西路、松山路、文林路。另外，忠孝東路四段、民生東路四段等地即便交易屋齡高，但單價依舊破百萬。

根據統計，松山區撫遠街以平均屋齡50年成為北市「最年長路段」，近一年單價約69萬元，對比松山區近百萬的平均單價，價差高達30萬元，不失為入主松山區的親民選擇。

士林區延平北路五段與信義區福德街平均屋齡均為48年，與所屬行政區的價差幅度也分別達12萬元與17萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，撫遠街、延平北路五段等路段發展較早，路段上建物以公寓為主，雖然屋齡老舊，但因生活機能成熟，且總價相對親民，吸引不少預算有限的首購族，成為入主北市精華區的敲門磚。

信義區的虎林街、松山區的民生東路四段以及大安區的忠孝東路四段，均展現了驚人的保值力，平均單價甚至高於所屬行政區的平均單價。

陳金萍分析，這類路段多位於台北市黃金地段。以忠孝東路四段為例，雖然平均屋齡高達43年，但因位處東區商圈核心，因此即便整體路段屋齡較高，單價仍高達109.6萬元，高於大安區平均單價0.5萬元。

民生東路四段則因民生社區獨有的美式社區規劃，機能好、環境美觀，因此即便路段平均屋齡已經高達44年，單價依舊破百萬，甚至比松山區平均價格還高出一些。

虎林街則鄰近信義計畫區與捷運站，生活與交通優勢讓該路段的中古屋均價一直都很穩定，高出行政區均價2.1萬元，也顯示在蛋黃區，地段為重中之重，甚至超越屋齡的重要性。