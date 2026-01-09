林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

內政部8日推出租金查詢平台，不少民眾查詢發現，新北市林口區月租金中位數達1.7萬元，比大安區、信義區高出4、5千元，登上「全台租金王」。不少民眾質疑此一數據，懷疑統計是否失真。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，租金查詢平台預設呈現的是「租金中位數」，在未進行任何條件篩選的情況下，會將不同屋齡、不同產品類型的租屋物件一併納入計算， 因此數據和大眾認知出現落差。

根據內政部租金平台，全台月租金中位數最高為林口區，一戶1.7萬，其次五股區1.6萬，北市部分，租金中位數最高為內湖區1.5萬元，其次為松山區1.45萬。另外，大安區僅1.23萬元，信義區則是1.35萬元。

莊思敏表示，此為租金中位數排名，不分套房、二房，三房，市區以套房居多，市郊租屋則多為二到三房，加上新屋、老屋區別，因此出現如此落差。

以林口來說，林口屬於新興區域，建設起步較晚，區內物件屋齡普遍較新，且租屋主力族群大多是「用通勤時間換居住空間」的小家庭或科技業上班族，實際承租物件多集中在2-3房的整層住家，租金水準原本就相對較高，也因此推升了區域租金行情的中位數。

反觀台北市精華區，雖然房價居高不下，但租賃市場的產品類型卻相當多元，其中更是不乏大量的老舊公寓、小坪數套房、分租雅房等，由於這類低總價租件佔比較多，統計上就會產生明顯的「稀釋效果」，拉低整體租金中位數，使統計數據與民眾直覺感受出現落差。

莊思敏提醒，民眾在使用租金查詢平台時，若只看整體的中位數數字，極容易產生誤判，建議應進一步搭配屋齡、建物型態進行交叉查詢，才更有參考價值。