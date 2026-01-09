快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
林口房市示意圖。記者游智文／攝影
林口房市示意圖。記者游智文／攝影

內政部8日推出租金查詢平台，不少民眾查詢發現，新北市林口區月租金中位數達1.7萬元，比大安區、信義區高出4、5千元，登上「全台租金王」。不少民眾質疑此一數據，懷疑統計是否失真。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，租金查詢平台預設呈現的是「租金中位數」，在未進行任何條件篩選的情況下，會將不同屋齡、不同產品類型的租屋物件一併納入計算， 因此數據和大眾認知出現落差。

根據內政部租金平台，全台月租金中位數最高為林口區，一戶1.7萬，其次五股區1.6萬，北市部分，租金中位數最高為內湖區1.5萬元，其次為松山區1.45萬。另外，大安區僅1.23萬元，信義區則是1.35萬元。

莊思敏表示，此為租金中位數排名，不分套房、二房，三房，市區以套房居多，市郊租屋則多為二到三房，加上新屋、老屋區別，因此出現如此落差。

以林口來說，林口屬於新興區域，建設起步較晚，區內物件屋齡普遍較新，且租屋主力族群大多是「用通勤時間換居住空間」的小家庭或科技業上班族，實際承租物件多集中在2-3房的整層住家，租金水準原本就相對較高，也因此推升了區域租金行情的中位數。

反觀台北市精華區，雖然房價居高不下，但租賃市場的產品類型卻相當多元，其中更是不乏大量的老舊公寓、小坪數套房、分租雅房等，由於這類低總價租件佔比較多，統計上就會產生明顯的「稀釋效果」，拉低整體租金中位數，使統計數據與民眾直覺感受出現落差。

莊思敏提醒，民眾在使用租金查詢平台時，若只看整體的中位數數字，極容易產生誤判，建議應進一步搭配屋齡、建物型態進行交叉查詢，才更有參考價值。

此外，目前該平台的統計樣本主要依賴「300 億元中央擴大租金補貼」資料，雖具一定代表性，但仍難以完整涵蓋存在多年的租屋黑市。如何讓更多未納管租件浮上檯面，補齊數據缺口，仍是政府推動租屋透明化政策下一階段必須面對的課題。

資料來源／租金查詢平台
資料來源／租金查詢平台

租金補貼 平台 租屋

延伸閱讀

抗寒雨展熱情 新北林口元旦升旗吸引2000人參與

林口老農種菜遭砍4刀慘死 兒子赴殯儀館難過依偎妹妹肩膀

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班

林口塞車壓力升溫　文化北路接五楊高架展開可行性評估

相關新聞

老屋翻修首重這件事！ 專家：搞懂「水電天地壁」省下百萬裝潢費

中古屋自住，或老屋翻新出租，開如何入手省錢裝潢？看房達人羅右宸在《毛利小姐變有錢》節目中建議，老屋翻修首重攸關安全的管線鋪設，不少民眾想省錢自行找工班省設計費，但結果常因缺乏經驗及專業，裝潢結果不如預期。光是雙北與桃園、新竹，租客在挑房方向上有顯著差異，桃園新竹租客因物件選擇多，房東需更刻意營造風格氛圍。如果想輕鬆當房東，時下包租代管是時趨選項之一，他建議挑選包租代管廠商應優先考慮有合法執照、資本額較大者，對房東而言相對有保障。

車市元月行情 訂單轉熱…業者衝刺農曆年前買氣

2026台北新車暨新能源車大展助攻元月銷售，帶動各家車廠新車訂單，再加上各家車廠瞄準年終獎金商機，卯足全力搶攻農曆年前汽...

7-ELEVEN 導入「智能果昔機」 除了果昔還能做玉米濃湯

超商「果昔大戰」正式開打。繼萊爾富於去年2月導入果昔機、目前鋪設門市已達 500 家後，超商龍頭7-ELEVEN 9日也...

航運物流業展望2026年　AI撐起空運、散裝運價回穩

全球供應鏈重組，航運、物流業2025年營運表現分歧。展望今年，中菲行指出，AI貨流撐起空運需求；建新國際看好自動化與非煤...

房仲業進入淘汰賽！經紀人數增幅探新低 告別人海戰術

房市吹起「霸王級寒流」，市場第一線人員更首當其衝。住商機構觀察內政部統計，去年第三季全台房仲從業人員雖仍創新高，但與上一...

溢泰商用淨水布局有成 台灣超商餐飲成新戰場

溢泰（7818）公告 12 月合併營收為10.94億元，年增3.73%；2025年全年營收達126.05億元，相較202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。