鑽石地段社宅來了 台南平實重劃區中央社宅全數啟動

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
國家住都中心花敬群董事長出席「平實安居D」社會住宅動土典禮。圖／國家住都中心提供

國家住都中心8日舉行台南市東區「平實安居D」社會住宅動土典禮，個案為平實重劃區第4處動土項目，也是中央在台南市啟動的第19處社宅，總計325戶，預計於2029年竣工。

台南市副市長趙卿惠表示，在平實重劃區興建社會住宅，可謂是在「鑽石地段打造鑽石級建築」。國家住都中心在此規劃興建1,363戶社會住宅，加上台南市政府興建的2處社宅，未來總計將有1,776戶社會住宅在此落成。

國家住都中心董事長花敬群表示，多年來與台南市政府攜手合作，累計發包、興建、完工的社會住宅已超過1萬2,000戶。其中「平實安居A、B、C、D」4處社會住宅合計1,363戶。

他指出，社會住宅完工後，國家住都中心至少須負責50年的管理與營運，因此在興建階段即須確保施工品質，以利後續管理，並透過高品質的管理系統，為臺南市民提供長期且穩定的居住服務。

「平實安居D」社宅基地位於東區瑞祥街、後甲一路、瑞吉街及後甲二路街廓，鄰近平實公園、南紡購物中心、國賓商圈及高雄榮總臺南分院，生活機能完善。

交通部分，車行10分鐘即銜接台1線、國道1號大灣交流道及台南火車站，未來步行10分鐘可抵達即將完工的平實轉運站轉乘客運及雙線捷運，通勤便利性高。

「平實安居D」將興建3棟地下3層、地上12、13層建築，一樓設置6間店鋪空間，另透過留設沿街綠化人行道，串聯B、C基地及平實公園，打造友善行人空間及舒適的休憩環境。

平實安居D完工模擬。圖／國家住都中心提供

社會住宅 台南 重劃區

