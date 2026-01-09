outlet 雙雄拚場南台灣

南台灣outlet市場競逐升溫，本土業者華泰名品城與日系三井不動產持續擴大布局，形成「outlet 雙雄」拚場態勢，顯示業者持續看好南台灣消費與人口結構變化所帶來的成長動能。

華泰名品城嘉義店規劃分期開發，一期預計於2028年第4季開幕，整體工程期約七年，2032年完成全期開發，可望成為南台灣另一座指標性outlet；三井不動產旗下MITSUI OUTLET PARK台南二期亦將於今年首季完工，正式開啟一期加二期的擴大營運。

華泰名品城嘉義店昨（8）日舉行動土典禮。華泰大飯店集團執行長陳炯福表示，有信心在嘉義打造「華泰名品城的2.0」。他強調此案並非既有成功模式的複製，而是更成熟、更貼近在地需求，且具備長期發展價值的生活型商業場域。