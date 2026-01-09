上銀去年12月合併營收 年月雙增
傳動與控制科技大廠上銀（2049）昨（8）日公布2025年12月合併營收22.19億元，受惠客戶提前備貨，月增1.7%、年增7.6%，不但年月雙增，且為近29個月來新高；累計全年合併營收242.62億元、年減0.5%。
值得注意的是，上銀與機器人設計商Dexterity合作開發的專用型物流機器人，經美國物流企業測試後，反應相當正面，預計今年第1季即可小批量下單，並開始貢獻營收，預估初期約有數十台需求，後續視客戶需求逐步增加。
另外，上銀今年也將推出AI機器人應用的行星式滾柱螺桿等新產品，全力搶攻機器人商機。
上銀2025年第4季合併營收65.02億元，季增8.4%、年增1.9%，為近九個季度以來的高點。累計前三季稅後純益10.64億元、年減35.2%，每股稅後純益3.01元。
目前，上銀集團來自半導體、自動化、機器人及基礎建設等產業的訂單逐漸回升，上銀董事長卓文恒表示，去年營收與2024年約持平，今年預期會比去年成長，整體產業景氣，可望在今年3月以後逐漸明朗。
卓文恒不諱言，美國政策不定，市場仍有不少變數，客戶下單維持審慎保守策略，以二至2.5個月交期為主；不過，台灣AI應用與半導體設備需求穩健，是上銀重要的成長動能。
展望未來，卓文恒說，AI、半導體產業持續升溫，上銀的晶圓機器人、移載系統及半導體設備所需的滾珠螺桿、線性滑軌出貨穩健；另外，兩岸及日本、美國的基礎建設、自動化，也帶動大規格滾珠螺桿、線性滑軌的需求。
美國政府將大推機器人，為機器人概念股帶來利多。上銀集團佈局機器人多年，除了與特斯拉合作之外，也與和大一樣入列鴻海人形機器人供應鏈。
