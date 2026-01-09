快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

上銀去年12月合併營收 年月雙增

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
上銀積極投入Al機器人及相關零組件開發，圖為上銀董事長卓文恒。聯合報系資料照
上銀積極投入Al機器人及相關零組件開發，圖為上銀董事長卓文恒。聯合報系資料照

傳動與控制科技大廠上銀（2049）昨（8）日公布2025年12月合併營收22.19億元，受惠客戶提前備貨，月增1.7%、年增7.6%，不但年月雙增，且為近29個月來新高；累計全年合併營收242.62億元、年減0.5%。

值得注意的是，上銀與機器人設計商Dexterity合作開發的專用型物流機器人，經美國物流企業測試後，反應相當正面，預計今年第1季即可小批量下單，並開始貢獻營收，預估初期約有數十台需求，後續視客戶需求逐步增加。

另外，上銀今年也將推出AI機器人應用的行星式滾柱螺桿等新產品，全力搶攻機器人商機。

上銀2025年第4季合併營收65.02億元，季增8.4%、年增1.9%，為近九個季度以來的高點。累計前三季稅後純益10.64億元、年減35.2%，每股稅後純益3.01元。

目前，上銀集團來自半導體、自動化、機器人及基礎建設等產業的訂單逐漸回升，上銀董事長卓文恒表示，去年營收與2024年約持平，今年預期會比去年成長，整體產業景氣，可望在今年3月以後逐漸明朗。

卓文恒不諱言，美國政策不定，市場仍有不少變數，客戶下單維持審慎保守策略，以二至2.5個月交期為主；不過，台灣AI應用與半導體設備需求穩健，是上銀重要的成長動能。

展望未來，卓文恒說，AI、半導體產業持續升溫，上銀的晶圓機器人、移載系統及半導體設備所需的滾珠螺桿、線性滑軌出貨穩健；另外，兩岸及日本、美國的基礎建設、自動化，也帶動大規格滾珠螺桿、線性滑軌的需求。

美國政府將大推機器人，為機器人概念股帶來利多。上銀集團佈局機器人多年，除了與特斯拉合作之外，也與和大一樣入列鴻海人形機器人供應鏈。

機器人 上銀

延伸閱讀

全球大廠秀人形機器人、巧手實力 CES成主戰場

聯電去年合併營收年增2% 寫歷來次高

聯詠去年合併營收下滑2% 矽創成長6.5%

勤誠去年12月營收月增33% 佳世達去年12月合併營收月增16%

相關新聞

車市元月行情 訂單轉熱…業者衝刺農曆年前買氣

2026台北新車暨新能源車大展助攻元月銷售，帶動各家車廠新車訂單，再加上各家車廠瞄準年終獎金商機，卯足全力搶攻農曆年前汽...

健亞經營權之爭戰火再起 強生製藥擴增持股至8.3%

健亞經營權之爭戰火再起，強生製藥昨（8）日公告，依證交法第43條之1第1項規定辦理公告，已取得健亞公司持股總額963.4...

逸達抑制劑攻美 傳捷報

新藥公司逸達昨（8）日宣布，經2025年12月16日股東臨時會決議通過後，全資美國子公司Foresee Pharmace...

上銀去年12月合併營收 年月雙增

傳動與控制科技大廠上銀昨（8）日公布2025年12月合併營收22.19億元，受惠客戶提前備貨，月增1.7%、年增7.6%...

保瑞接軌國際 ADR 掛牌

保瑞藥業昨（8）日宣布，已於美東時間1月7日開啟上市公司跨市場股票交易機制，交易代碼「BORAY」；透過一級ADR，投資...

長虹攜新紡 內湖蓋頂辦

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設攜手新光紡織昨（8）日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮，該案總銷逾150...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。