長虹攜新紡 內湖蓋頂辦

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設（5534）攜手新光紡織昨（8）日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮，該案總銷逾150億元，預計2028年完工，將成為內湖區科技鋼骨新地標。

長虹表示，「新紡長虹」基地位於西湖段，基地面積達約1,850坪，規劃特色為一樓採挑高6.5米迎賓大廳及交誼廳、健身房、瑜伽教室、多功能會議室等豐富公設，打造符合現代企業需求的高規格商辦空間。

長虹積極布局商辦領域，除此次開工的「新紡長虹」外，手上還有北士科園區的「長虹ICT科技大樓」與南港「長虹虹創科技大樓」、林口「長虹雲創科技大樓」等，三案預計都將於今年完工。

其中「長虹ICT科技大樓」可望受惠輝達效應，該案為目前北士科最大面積、最高樓層的商辦大樓，總銷約160億元，預計第2季完工，長虹指出，該案規劃完善，特別的是公設還有籃球場，且就在輝達總部斜對面，相當適合企業總部進駐，力拚今年能夠整棟售出。

另，虹創大樓距離南港車站僅400公尺，總銷約140億元，預計第2季完工；林口A9商辦旗艦「長虹雲創科技大樓」緊鄰「新北國際AI+智慧園區」及半導體設備龍頭艾司摩爾，預計今年初完工。

商用不動產專家表示，AI科技發展下，台灣扮演關鍵角色，而半導體、AI業等在台北市仍有很大的辦公大樓需求，不過今年起商辦市場將逐漸迎來大量的新供給，而擁有地段、科技群聚效應的商辦能脫穎而出，更能受到企業的青睞。