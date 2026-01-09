快訊

保瑞接軌國際 ADR 掛牌

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞藥業（6472）昨（8）日宣布，已於美東時間1月7日開啟上市公司跨市場股票交易機制，交易代碼「BORAY」；透過一級ADR，投資人可選擇於台灣證券交易所或美國場外交易市場（OTCQX）進行交易，成為台灣率先以無新股發行架構銜接國際資本市場的上市公司。

保瑞藥業董事長盛保熙表示，這是保瑞全球發展歷程中的重要里程碑。透過美國一級ADR計畫，保瑞的股票正式可於美國展開跨市場交易，這是公司成為真正國際化的製藥集團的路上，員工與合作夥伴所樂見的。

保瑞藥業表示，此次跨市場交易的安排以每單位一級ADR表彰保瑞普通股0.2股，總表彰單位上限不超過已發行股份總數10%，待普通股開始轉換為ADR後，將於中長期提升股票流通性、擴大投資人基礎，並服務更多元的國際投資人族群。

美國OTCQX市場為全球非美國的優質企業關鍵資本市場戰略一環。透過一級ADR，投資人可選擇於台灣證券交易所或美國場外交易市場（OTCQX）進行交易。

針對一級 ADR （Level 1 ADR），保瑞擬以每單位一級ADR預計表彰保瑞普通股0.2股，總表彰單位上限不超過已發行股份總數10%發行。回顧過去五年，在美發行ADR的台灣公司平均有5至超過10%不等的溢價，顯示國際投資者對此類交易平台相當友善，羅氏大藥廠（Roche）、山德士藥業（Sandoz）係醫藥產業中循此一級ADR途徑在美掛牌的先例，其他產業中的國際佼佼者如雀巢（Nestlé）、空中巴士（Airbus）亦有一級 ADR在美國資本市場公開交易。

