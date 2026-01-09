逸達抑制劑攻美 傳捷報

新藥公司逸達（6576）昨（8）日宣布，經2025年12月16日股東臨時會決議通過後，全資美國子公司Foresee Pharmaceuticals USA Inc.已正式與Primevera Therapeutics, LLC簽署MMP-12抑制劑系列化合物之全球獨家授權協議。

根據協議內容，逸達美國子公司將取得1,000萬美元（約新台幣3.1億元）簽約金，以及未來潛在最高達5.7億美元（約新台幣181.2億元）之里程金與銷售權利金；此外，逸達美國子公司將持有 Primevera 19%之股權。這是逸達自2019年以來第四度對外完成的授權，四次授權金總額達10億美元以上。

不過逸達也公告說明，Primevera的是逸達關係人QPS於美國達拉瓦州新成立的公司，QPS是逸達董事長簡銘達創立的另一家全球委託臨床機構（CRO）。簡銘達過去兩年曾經說明，未來將讓台灣的逸達更聚焦在新劑型新藥，全新藥物開發將移到美國發展。

逸達表示，這項授權項目涵蓋FP-025、FP-020以及尚處於藥物探索階段之第三代MMP-12抑制劑。若Primever將本協議項目進行再授權（Sublicense），逸達將有權獲得Primevera再授權收入之一定比例分潤，以替代原約定之里程金與權利金。

此次授權案為逸達營運策略的一個重要里程碑，使公司得以優化資源的配置並優先聚焦於長效注射劑型（SIF）產品線之發展。