快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

逸達抑制劑攻美 傳捷報

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

新藥公司逸達（6576）昨（8）日宣布，經2025年12月16日股東臨時會決議通過後，全資美國子公司Foresee Pharmaceuticals USA Inc.已正式與Primevera Therapeutics, LLC簽署MMP-12抑制劑系列化合物之全球獨家授權協議。

根據協議內容，逸達美國子公司將取得1,000萬美元（約新台幣3.1億元）簽約金，以及未來潛在最高達5.7億美元（約新台幣181.2億元）之里程金與銷售權利金；此外，逸達美國子公司將持有 Primevera 19%之股權。這是逸達自2019年以來第四度對外完成的授權，四次授權金總額達10億美元以上。

不過逸達也公告說明，Primevera的是逸達關係人QPS於美國達拉瓦州新成立的公司，QPS是逸達董事長簡銘達創立的另一家全球委託臨床機構（CRO）。簡銘達過去兩年曾經說明，未來將讓台灣的逸達更聚焦在新劑型新藥，全新藥物開發將移到美國發展。

逸達表示，這項授權項目涵蓋FP-025、FP-020以及尚處於藥物探索階段之第三代MMP-12抑制劑。若Primever將本協議項目進行再授權（Sublicense），逸達將有權獲得Primevera再授權收入之一定比例分潤，以替代原約定之里程金與權利金。

此次授權案為逸達營運策略的一個重要里程碑，使公司得以優化資源的配置並優先聚焦於長效注射劑型（SIF）產品線之發展。

美國 新台幣 股東臨時會

延伸閱讀

台積電美國子公司TSMC Arizona 斥資逾56億元取得亞利桑那州新土地

美打擊「影子艦隊」 扣押懸掛俄羅斯國旗船隻

聯準會主席新任人選將揭曉 法人解析「美非投等債」有看頭

因應美國關稅衝擊 財政部：貿易融資利息減收逾27億元

相關新聞

車市元月行情 訂單轉熱…業者衝刺農曆年前買氣

2026台北新車暨新能源車大展助攻元月銷售，帶動各家車廠新車訂單，再加上各家車廠瞄準年終獎金商機，卯足全力搶攻農曆年前汽...

健亞經營權之爭戰火再起 強生製藥擴增持股至8.3%

健亞經營權之爭戰火再起，強生製藥昨（8）日公告，依證交法第43條之1第1項規定辦理公告，已取得健亞公司持股總額963.4...

逸達抑制劑攻美 傳捷報

新藥公司逸達昨（8）日宣布，經2025年12月16日股東臨時會決議通過後，全資美國子公司Foresee Pharmace...

上銀去年12月合併營收 年月雙增

傳動與控制科技大廠上銀昨（8）日公布2025年12月合併營收22.19億元，受惠客戶提前備貨，月增1.7%、年增7.6%...

保瑞接軌國際 ADR 掛牌

保瑞藥業昨（8）日宣布，已於美東時間1月7日開啟上市公司跨市場股票交易機制，交易代碼「BORAY」；透過一級ADR，投資...

長虹攜新紡 內湖蓋頂辦

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設攜手新光紡織昨（8）日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮，該案總銷逾150...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。