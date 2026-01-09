健亞經營權之爭戰火再起 強生製藥擴增持股至8.3%
健亞（4130）經營權之爭戰火再起，強生製藥昨（8）日公告，依證交法第43條之1第1項規定辦理公告，已取得健亞公司持股總額963.4萬股，占該公司已發行股份總額達8.39％。
強生表示，公司增加健亞公司一定的投資比例，其主要目的在於參與健亞公司未來現金增資的機會，並看好其長期營運成長潛力。
健亞目前正在辦理2.3萬張現金增資，每股溢價28元。該公司去年9月曾面臨另一家藥廠健喬公開收購的經營權挑戰，但最後以健喬未達最低收購門檻而告失敗。法人解讀，健亞一連數個月遭逢兩家製藥同業的覬覦，主要有兩個原因，一是健亞在新竹擁有體質不錯的針劑廠，另一方面是健亞董事長陳正領導的公司經營團隊，持股比例過低所致。
健亞近月來雖然積極引進白衣騎士幫忙，惟在戰況激烈，白衣騎士能否拿到股權，助力健亞董事長陳正領軍的團隊渡過關卡，備受關注。
強生指出，健亞公司於生技醫療產業領域具備發展的基礎與成長空間可期，強生透過此次的策略性投資，除了可提前參與健亞公司成長的歷程外，也保留後續雙方可以深化合作的彈性，包括雙方在產品線布局、產能規劃以及藥證結構上皆具有高度的互補性，因此，未來不排除可以在產品開發、市場拓展、製造整合及技術交流等面向，一同尋求更多合作機會，發揮策略投資的綜效。
展望未來，強生維持審慎樂觀看法。強生目前手握三款學名藥，涵蓋治療失眠類、治療第二型糖尿病、維生素補充顆粒粉劑，預計自2026第2季起陸續取得藥品許可證，並將於各大醫院、診所等上市銷售，有助增添公司新一波營運成長活水。
此外，強生積極導入熱熔擠出（HME）等高技術門檻劑型，聚焦抗糖尿病、抗黴菌、失眠與慢性病用藥等高值化產品開發，藉由提升API（活性藥物成分）的生體可用率與產品差異化，避開學名藥市場價格競爭紅海，進一步優化產品結構，以提升整體競爭力，為股東創造長期價值。
