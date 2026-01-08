快訊

長榮去年營收年減18%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮海運（2603）昨（8）日公告2025年12月合併營收連續兩個月出現月增，單月合併營收307.06億元，較上月增加30.73億元 ，月增11.12%、年減19.6%；累計全年合併營收為3,790.44億元，較2024年同期減少845.24億元，減少18.23%。

長榮海運2025年12月的營收仍舊受惠整體海運市場運費走揚，及農曆年前歐美備貨需求陸續釋出，帶動整體營收成長，單月合併營收307.06億元，較上月增加30.73億元，增幅11.12%，相較前一年同期則減少74.87億元，減幅19.6%。

長榮海運後續將密切關注全球經貿環境變動及地緣局勢發展，並視各航線市場需求及港口作業狀況，機動調整船隊部署與艙位配置，持續為客戶需求提供最快速及穩定的服務。

法人分析，2025年全球航運市場面臨地緣政治動盪與貿易壁壘，驅動全球供應鏈加速結構性重組，長榮海運去年前三季合併稅後純益600.62億元，較去年同期減少486.92億元，年減44.77%，營業毛利率26.36%，每股盈餘(EPS)27.74元；第4季又淡季不淡，使得第4季獲利跟著出想像空間。

展望2026年，日益嚴格的環保法規亦改寫航運業之營運與成本規則，在急速變動的市場中，長榮海運將採多元市場布局策略，並針對環保法規的趨嚴，加速船隊之優化與汰舊換新，節能船舶及貨櫃布局成為新一輪競爭勝出的關鍵。

