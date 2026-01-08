逸達與美國Primevera簽署MMP-12抑制劑授權協議 可獲184億權利金

逸達（6576）8日宣布，經2025年12月16日股東臨時會決議通過後，其全資美國子公司 Foresee Pharmaceuticals USA Inc. 已正式與 Primevera Therapeutics, LLC簽署MMP-12 抑制劑系列化合物之全球獨家授權協議。

根據協議內容，逸達美國子公司將取得1,000 萬美元（約新台幣3.15億元）簽約金，以及未來潛在最高達 5.745億美元（約新台幣181.2元）之里程金與銷售權利金；此外，逸達美國子公司將持有 Primevera 19% 之股權。

逸達公告說明，Primevera的是逸達關係人QPS於美國達拉瓦州新成立的公司，後續MMP-12抑制劑相關開發費用皆由Primevera負擔。

逸達表示，這項授權項目涵蓋FP-025、FP-020 以及尚處於藥物探索階段之第三代 MMP-12 抑制劑。若 Primevera將本協議項目進行再授權（Sublicense），逸達將有權獲得Primevera 再授權收入之一定比例分潤，以替代原約定之里程金與權利金。此交易將有助於提升逸達之營運資金與股東權益、降低研發支出及強化財務穩健度，進一步聚焦公司於近中期邁向獲利之策略目標。

逸達表示，此次授權案為逸達營運策略的一個重要里程碑，使公司得以優化資源的配置並優先聚焦於長效注射劑型（SIF）產品線之發展。逸達正處於成長關鍵階段，未來將集中資源於CAMCEVI 產品線，近期已公布FP-001用於治療兒童中樞性性早熟（CPP）之三期臨床試驗達到主要療效指標，並規劃於2026 年年中左右向美國FDA提交新藥查驗登記（NDA）申請。

逸達表示，公司目前正在銷售的CAMCEVI的六個月劑型，目前於美國市場銷售表現穩定，具備更高商業潛力之三個月劑型則預計於2026 年第4季上市。逸達目前亦在評估 FP-001 於 CPP 適應症之未來商業化的策略發展。透過與 Primevera 的合作，逸達得以在維持新藥（NCE）研發管線潛在價值的同時，提升資本運用效率，並穩步推進公司邁向獲利之目標。

未來Primevera 將承擔 MMP-12 抑制劑所有後續研發相關費用，並將重點推動以下研發進程，首先針對FP-020，預計於2026年初向美國 FDA遞交規劃用於氣喘二期臨床試驗之新藥臨床試驗申請（IND）；其次針對 FP-025，將準備未來進入以罕見病為適應症之二期臨床試驗。

逸達創辦人暨董事長簡銘達表示，過去十年間，逸達持續投入 MMP-12 抑制劑的研究與開發，並逐步建立我們在該領域的國際領先地位。此次與 Primevera 的合作，讓逸達能以更聚焦且精實的方式延續此一使命，同時加速公司邁向獲利，並持續壯大穩定長效注射劑型（SIF）產品線的發展。