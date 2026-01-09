職感心教練／企業最大風險 藏在絕對安全裡

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職場成長與跨文化領域教練）

古代，房屋多以木材與茅草築成，火燭之患，時時潛伏。包租公陳老爺雖然精打細算，但為了保險起見，特別與王老五簽訂一份「消防巡查合約」。王老五每年收取一兩銀子，負責幫陳老爺巡視租戶的火燭隱患，並進行即時的提醒與監督。在王老五的盡職巡查下，租戶們一直不敢大意，燒水總會注意風向，保持與屋簷的安全距離。幾年下來，陳老爺的房產一直安然無恙，從未發生任何火災。隨著時間流逝，陳老爺看著每年付給王老五的一兩銀子，開始覺得這筆錢花得有些冤枉。

心想：「我這麼多間房子租出去好多年了，也沒見著發生過一次火災。感覺王老五沒做什麼事，這筆費用，看來是白白浪費了。」在合約即將續簽之際，陳老爺叫來王老五，態度傲慢地說：「王老五啊，這些年來你辛苦了。不過我看，我的租戶們都安分守己，村里治安也很好。房子這麼安全，證明你這份工作也不需要持續了。」於是終止與王老五的合約，自以為省下了一筆開銷。

王老五聽聞，嘆息道：「老爺，防火並非一時的啊。我不貪圖這點錢，而是火患隱藏於細微處，您看不到火災，是我謹慎巡查的成果，並非不會發生。現在為了省下這點預防的費用，恐怕是將風險請回家了啊。」陳老爺不以為然，笑道：「別多嘴了。風險？我這不是好好的嗎。」王老五見忠言逆耳，只得收起自己的巡查工具，從此不再過問陳老爺房產之事。果不其然，王老五停止巡查僅僅數月後，租戶們恢復了「沒人管」的舊習。在一個天乾物燥的傍晚，緊鄰茅草屋簷的火堆引發了火災，所幸經過「水龍局」（清朝消防隊）的搶救，無人傷亡，但還是損失了上百兩銀子。

陳老爺為了表達感謝，宴請前來救火的「水龍局」隊員。鄰居見狀提醒他：「老爺，您該感謝的是王老五啊，他確保了多年房產的安全，現在您省下那一兩銀子的預防費，卻失去了百倍的財產。」陳老爺這才恍然大悟。原來最大的風險，是將長期未發生災難以為「絕對安全」，並將為此付出的預防成本，誤認為是多餘的浪費。

在企業管理中，王老五的「巡查合約」就屬於風險管理的預防成本。一旦企業長期沒有發生品質問題，管理者容易失去警惕並開始質疑：「為何要花大筆錢養著這麼多品管人員？」一旦企業為了省錢而削減了這些預防性部門或預算，潛在的風險很快就會爆發，最終帶來數倍於預防成本的巨大損失。當安全和預防工作做得太好時，其價值反而容易被低估，而被視為純粹的成本中心。

「預防重於治療」人人皆知，但也容易因安逸而鬆懈了警覺性。真正有遠見的人，懂得在事情尚未發生時就消除隱患，而不是等到危機爆發後才來補救。

火災 保險 巨大

延伸閱讀

瑞士跨年惡火釀40死！酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

廢電池海嘯將襲 桃市：已實地查訪回收場研擬減災措施

冷！ 大陸冷氣團南下 高雄1天11人OHCA送醫

影／台中太平火警 8戶遭波及2人送醫 5住戶受安置

相關新聞

會計師看時事／台企轉型 打造永續競爭力

2026年，台灣企業面對的永續挑戰不再是單一法規或議題，而是一場涵蓋能源結構、營運模式、財務治理與社會責任的系統性轉型，...

顯而立見／面對AI行銷焦慮 三個建議

近一年來，如果你作為一個行銷人，我相信你跟我一樣焦慮。如果你還在每天調整廣告投放的文案和受眾設定，希望用演算法多撈一點流...

職感心教練／企業最大風險 藏在絕對安全裡

古代，房屋多以木材與茅草築成，火燭之患，時時潛伏。包租公陳老爺雖然精打細算，但為了保險起見，特別與王老五簽訂一份「消防巡...

內政部公布去年下半年租金「北北桃全國前3高」 租金查詢平台同步上線

內政部今公布114年下半年租金統計資料，全國租金總價中位數為8500元，全國租金總價中位數有超過6成行政區未成長，整體前...

台灣虎航擴大機隊 董事長：瞄準日本東南亞轉機市場

台灣虎航董事長黃世惠表示，虎航汰舊換新、擴大機隊，未來10年規模可望突破30架，「廉航也要吃轉機市場」，將瞄準日本、東南...

Q3台南房貸金額最高在安平 信義房屋：「居住氛圍」吸中高資產客

聯徵中心資料顯示，第三季台南市主要路段平均授信額度最高在安平區育平九街，為1476萬。在地房仲專家指出，育平九街屬五期重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。