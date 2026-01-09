職感心教練／企業最大風險 藏在絕對安全裡

古代，房屋多以木材與茅草築成，火燭之患，時時潛伏。包租公陳老爺雖然精打細算，但為了保險起見，特別與王老五簽訂一份「消防巡查合約」。王老五每年收取一兩銀子，負責幫陳老爺巡視租戶的火燭隱患，並進行即時的提醒與監督。在王老五的盡職巡查下，租戶們一直不敢大意，燒水總會注意風向，保持與屋簷的安全距離。幾年下來，陳老爺的房產一直安然無恙，從未發生任何火災。隨著時間流逝，陳老爺看著每年付給王老五的一兩銀子，開始覺得這筆錢花得有些冤枉。

心想：「我這麼多間房子租出去好多年了，也沒見著發生過一次火災。感覺王老五沒做什麼事，這筆費用，看來是白白浪費了。」在合約即將續簽之際，陳老爺叫來王老五，態度傲慢地說：「王老五啊，這些年來你辛苦了。不過我看，我的租戶們都安分守己，村里治安也很好。房子這麼安全，證明你這份工作也不需要持續了。」於是終止與王老五的合約，自以為省下了一筆開銷。

王老五聽聞，嘆息道：「老爺，防火並非一時的啊。我不貪圖這點錢，而是火患隱藏於細微處，您看不到火災，是我謹慎巡查的成果，並非不會發生。現在為了省下這點預防的費用，恐怕是將風險請回家了啊。」陳老爺不以為然，笑道：「別多嘴了。風險？我這不是好好的嗎。」王老五見忠言逆耳，只得收起自己的巡查工具，從此不再過問陳老爺房產之事。果不其然，王老五停止巡查僅僅數月後，租戶們恢復了「沒人管」的舊習。在一個天乾物燥的傍晚，緊鄰茅草屋簷的火堆引發了火災，所幸經過「水龍局」（清朝消防隊）的搶救，無人傷亡，但還是損失了上百兩銀子。

陳老爺為了表達感謝，宴請前來救火的「水龍局」隊員。鄰居見狀提醒他：「老爺，您該感謝的是王老五啊，他確保了多年房產的安全，現在您省下那一兩銀子的預防費，卻失去了百倍的財產。」陳老爺這才恍然大悟。原來最大的風險，是將長期未發生災難以為「絕對安全」，並將為此付出的預防成本，誤認為是多餘的浪費。

在企業管理中，王老五的「巡查合約」就屬於風險管理的預防成本。一旦企業長期沒有發生品質問題，管理者容易失去警惕並開始質疑：「為何要花大筆錢養著這麼多品管人員？」一旦企業為了省錢而削減了這些預防性部門或預算，潛在的風險很快就會爆發，最終帶來數倍於預防成本的巨大損失。當安全和預防工作做得太好時，其價值反而容易被低估，而被視為純粹的成本中心。

「預防重於治療」人人皆知，但也容易因安逸而鬆懈了警覺性。真正有遠見的人，懂得在事情尚未發生時就消除隱患，而不是等到危機爆發後才來補救。