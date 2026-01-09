顯而立見／面對AI行銷焦慮 三個建議

近一年來，如果你作為一個行銷人，我相信你跟我一樣焦慮。如果你還在每天調整廣告投放的文案和受眾設定，希望用演算法多撈一點流量，那我想你可能已經輸在起跑點。因為世界已經變了，不只消費者變了，數位行銷的根本規則也被重寫了。

過去廣告是行銷的核心武器。只要你能搶到好的版位，願意去花錢砸曝光，幾乎就能贏過對手。不過現在這套玩法正在快速失效中。我們都知道Facebook和IG的廣告成本在三年內漲了四成，點擊率卻一路往下掉。同樣的消費者對干擾式廣告的容忍度愈來愈低，手機裡的廣告攔截工具安裝量不斷攀升。更糟的是連Google搜尋的流量都開始被AI摘要攔截，很多人直接在AI對話框就做完了決策，根本不會看到你的廣告。

這是一場外表平靜內部卻異常殘酷的全面淘汰賽。如果作為行銷人的你還抱著過去的思維不放，被市場拋棄只是時間問題。

現在的數位廣告行銷轉向有三股趨勢，擰成一股強大的浪潮。

第一股是從廣告投放轉向體驗經濟。人們不想再被單向推銷，他們要的是參與感和沉浸感。未來的品牌，不只是賣產品，而是要設計一場旅程，讓顧客自己走進來，甚至主動分享。

沉浸式內容、遊戲化互動、品牌社群，這些會比一支華麗的廣告更有力量。廣告本身要融入數位內容裡面，在潛移默化中影響消費者。

第二股則是AI代理驅動的超個人化與預測式行銷。未來的品牌可以在顧客自己意識到之前，就猜中他們的需求，並即時送上剛好合適的內容或產品。

這意味著行銷會變得更精準，但也更挑戰信任與隱私。誰能做到既懂用數據，也懂尊重使用者的選擇權，誰就能長久留在市場。那對話的主體就要從單獨的個人轉向為各大人工智慧平台，讓你的東西能被AI推薦。

最後一個是平台中心化的弱化與生態分散化。過去大家搶著做FB、IG、YT的投放，仰賴平台演算法給流量。未來這種依賴只會愈來愈危險，因為每當演算法改一次，過往觸及就能直接砍半。

品牌變得需要同時經營多個平台，還要把自己的私域資產建起來，像電子報、會員系統、專屬社群，確保觸達權握在自己手上。

因此，根本的重點是思維要跟著生態一起變形，去適應這個趨勢，而不是跟著浪潮硬槓，最後死在沙灘上。進一步說要在這個新時代活下來，行銷人必須像經營一個生態系一樣去做策略。不同媒介就像不同物種，有自己的生態位和生存法則。內容不能只是複製貼上，而是要針對不同平台做翻譯，讓短影音能抓住注意力，長文能建立信任，公域平台帶來流量，私域平台鎖住關係。

最後簡單總結給行銷人的三個建議：

一、別做平台的奴隸，要做關係的主人。演算法是別人的，顧客的聯絡方式跟關係維護才是你的。優先經營可移轉的私域資產跟流量，讓你的觸達能力不會因平台變動而消失。讓客戶不是因為平台才能接觸你，而是因為你是你而支持跟隨你。

二、學會內容轉譯，而不是內容複製。每個媒介都有自己的語言，你要學會用短影音的方式講故事，也要會用長文或Podcast深入對話。這樣才能讓訊息在不同場景都有效。或者直接選對賽道，專注在某個領域，並用不同語言傳達給潛在用戶。

三、用數據與工具做決策，而不是憑直覺碰碰運氣。學會用數據追蹤成效，也要熟悉能幫你省時省力的數位工具，快速測試、快速調整。善用新工具，讓你的決策是有憑有據，而不是簡單的的反應式。

行銷的戰場已經不一樣了。留下來的人，不會是能花最多錢的人，而是那些懂得經營生態、適應變化的人。