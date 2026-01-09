會計師看時事／台企轉型 打造永續競爭力

2026年，台灣企業面對的永續挑戰不再是單一法規或議題，而是一場涵蓋能源結構、營運模式、財務治理與社會責任的系統性轉型，企業須以整合視角重新檢視永續在策略與營運中的角色。

一、能源與政策趨勢：減碳、韌性與產業轉型的起點

台灣再生能源發電占比預估2026年將達20%，能源轉型正由單一技術走向多元與系統化。除太陽能與風電，地熱與氫能將成前瞻綠能焦點，為高耗能產業與關鍵基礎設施提供中長期減碳解方。隨著能源結構分散化，虛擬電廠整合分散電源、儲能與需量反應的優勢，將成提升電力調度效率與系統韌性的關鍵應用；此外，永續航空燃料（SAF）亦被視為推動減碳與循環經濟的重要策略。

新興能源發展高度仰賴政策引導，並涉及巨額投資與創新商模，企業須同時因應法規、資金結構與營運韌性等挑戰。透過政策法令諮詢、綠能專案融資與交易、策略規劃及稅務與韌性風險管理，結合科技應用，加速能源轉型。

二、溫室氣體減量管理：從盤查揭露走向經營與財務決策

2026年，企業不僅須計算排放量，更須提供具即時性、可比較性與可驗證性的碳數據，以支撐供應鏈決策與市場準入。同時，淨零承諾已由宣示轉向落實，承諾科學基礎減量目標（SBTi）的企業，正進入減量執行與成本評估階段；而台灣碳費制度將於明年上路，碳排放將直接反映為營運成本。未來若導入總量管制與排放交易制度，碳管理將成企業財務與策略決策的重要變數。

值得關注的是，國際碳市場逐步活絡，歐盟釋出使用高品質國際碳信用額度的政策訊號，G20亦推動共同碳信用數據模型（CCCDM），提升可追溯性與可比性。整體而言，碳權正由邊緣工具，轉向企業中長期減碳與財務策略的選項。

三、永續進入財務體系：內控制度與資訊系統將成後續重心

隨著IFRSS1/S2上路，永續正式納入企業財務治理體系，象徵永續從報告責任轉為管理責任；永續資訊須與財務報表具備一致的治理架構與內控制度，並確保其可靠性與可查核性。面對資訊分散於各營運流程，企業須透過資訊化與自動化管理，整合既有系統，自動化計算排放與產品碳足跡，並建立符合準則的永續數據與報表平台，使永續資訊得以納入日常管理與決策。

四、自然與社會議題升級：永續的最後一塊拼圖

除氣候與碳議題外，自然與社會議題正快速升級。台灣將推出供應鏈人權指引，要求企業進行人權盡職調查與風險管理，降低營運不確定性，並為未來社會相關財務揭露奠定基礎。此外，從土地利用、水資源管理到生態復育，企業須提出與風險管理與策略規劃結合的自然友好行動。循環經濟、材料替代與產品設計，亦將在電子、紡織、塑膠與建材產業率先成為市場準入與競爭關鍵。

2026年的永續關鍵，在於企業能否因應新局勢，整合能源、碳管理、財務治理與自然、社會責任，打造具長期韌性與競爭力的永續經營模式。