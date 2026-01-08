華泰名品城嘉義店今動工 一期商場預計2028年第4季開幕

華泰名品城於高鐵嘉義站前規劃「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」，8日上午於基地舉行新建工程開工動土典禮。全案場總占地面積近10萬平方公尺，第一期開發量約可達3萬平方公尺，預計2028年第4季開幕，整體工程期預計七年，將在2032年完成全期開發，可望成為南台灣另個指標性Outlet。

高鐵嘉義站是進入嘉義縣市主要的出入門戶，嘉義的文化路夜市、檜意生活村二處旅客觀光遊憩據點的旅客人次排名為全國前20名內，此次嘉義華泰名品城投資40億元，將引進超過200間店鋪，除了吸引商業投資，也將促進地方產業發展。這也是華泰大飯店集團第二次和鐵道局合作，看好高鐵嘉義站區未來將蓬勃發展，不僅提供嘉義鄉親不一樣的購物體驗，更能吸引也增加旅客停留在嘉義的時間，活絡在地經濟，增進生活機能。

嘉義縣近年變身為生產基地，包括嘉義科學園區的設置、台積電（2330）進駐、多個產業園區的推動、無人機產業等，隨著高科技產業的布局，嘉義也從傳統農業縣市，邁向結合科技與創新的農工科技大縣。

目前縣內欠缺的是消費基地，華泰名品城嘉義店的進駐，可望帶來較高層次的消費。進而吸引更多不同型態的商業、服務與生活機能持續投入，發展成結合就業、商業與生活機能的新市鎮核心。

華泰大飯店集團執行長陳炯福表示，有信心在嘉義打造「華泰名品城的2.0」。他強調此案並非既有成功模式的複製，而是更成熟、更貼近在地需求，且具備長期發展價值的生活型商業場域。嘉義縣從原本的農工大縣，到台積電進駐、政府推動的產業轉型計畫，都非常具有商業潛力。再者，嘉義縣也是觀光大縣，擁有豐富的文化底蘊、世界級自然景觀阿里山，以及鄰近基地的故宮南院。

陳炯福也看好，未來配合六大產業園區的開發，將會有大規模的人口移入、商業聚落的形成。華泰名品城在此插旗，可補足此區大型商場的缺乏、人口紅利的日常生活所需，也可把嘉義縣市的觀光資源串聯起來，增加企業來此投資的意願。

陳炯福透露，目前已經有許多品牌對新案場表達興趣，有自信能把嘉義店 打造成南台灣Outlet的指標性商場。也期許透過周邊觀光與歷史文化資源，以及各項藝文活動，做有效串連，讓這裡成為嘉義必訪的國際觀光新據點。

華泰名品城嘉義店距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行到Outlet基地僅5分鐘，距離國道一號水上交流道約9分鐘車程，預期除了嘉義縣市，還可吸引鄰近的台中、彰化、雲林、北台南客群前往消費。同時，延續桃園店露天概念，會以騎樓串接地上二至三層的大型折扣購物中心。招商計畫將從今年正式啟動，集結零售、餐飲、休閒娛樂於一體，初期預計提供超過600個就業機會。

此外，新商場將與「紙風車劇團」攜手合作，於一期三樓設置文化展演劇場空間。未來將規劃不定期演出，提供家庭親子客休憩觀賞，並共同扶持嘉義在地藝文團體。