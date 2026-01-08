快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

高雄房市台積電效應退燒？橋頭成交年減六成以上

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄房市台積電效應退燒？橋頭成交年減六成以上。資料來源：高雄市地政局
高雄房市台積電效應退燒？橋頭成交年減六成以上。資料來源：高雄市地政局

高雄房市冷如寒流？根據統計， 2025年高雄市全年買賣移轉棟數為31,196棟，年減3成，為近15年來最慘淡的一年；其中台積電（2330）設廠熱區的橋頭，量縮逾6成，比腰斬還慘，為全市降溫最明顯的區域。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年受惠台積電等產業建設議題帶動，房市景氣快速升溫，推升2024年全市買賣移轉棟數站上近15年來最高峰，不過隨著打炒房限貸政策發酵、投資買盤明顯退場，加上整體景氣轉冷，剛性需求買方轉趨觀望，讓房市動能相隔一年就從山頂滑落山谷。

李家妮表示，買賣移轉棟數除了反映需求面，也有部分量體來自新案完工的過戶交屋，2025年建商在景氣反轉下也趨於保守，推案節奏明顯放緩，尤其過去因產業利多發酵、供給相對集中的區域，如新案供給量能蓬勃的橋頭新市鎮，以及前金區2024年仰賴愛河特區600戶大案交屋撐盤，2025年在買氣緊縮與交屋潮退場的雙重影響下，量縮幅度也更顯著。

觀察2025年高雄各主要行政區，全年買賣移轉棟數幾乎全軍覆沒，普遍呈現量縮格局，不過，仍有一區逆勢中稱霸！三民區全年買賣移轉棟數仍突破5,000棟，不僅穩坐全市移轉量冠軍，更是市區中唯一呈現年增的區域，堪稱寒冬中「一個人的武林」。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，三民區具備人口紅利、腹地廣闊，坐擁多個成熟商圈，產品供給類型多元，中古房價也是市區中相對親民的區段，因此一直以來都是高雄交易量的常勝軍。除了穩健的自住剛需撐盤外，部分熱區持續吸引建商進駐推案，去年包括正義車站、中都重劃區等地，合計就有逾700戶新屋交屋，因此三民區在2025年仰賴新案交屋的助攻力道，就較前一年就增加近3成，也明顯推升整體量能表現。雖然交屋潮反映的是前2至3年的市場買氣，並非完全屬於當期需求，但在整體市場景氣轉冷、買氣收斂的情況下，三民區量能仍能逆勢突出，也凸顯其在居住需求支撐力與交易上的韌性。

高雄市 景氣

延伸閱讀

半導體利多一波接一波 半導體ETF受矚目

台南高雄嘉義縣市長初選民調決戰 民進黨下達5禁令

傳攜台積電攻CPO 大立光：鏡頭研發無所不包

台積電發股息！184萬人一早被錢香醒 入帳最多的是他

相關新聞

內政部公布去年下半年租金「北北桃全國前3高」 租金查詢平台同步上線

內政部今公布114年下半年租金統計資料，全國租金總價中位數為8500元，全國租金總價中位數有超過6成行政區未成長，整體前...

台灣虎航擴大機隊 董事長：瞄準日本東南亞轉機市場

台灣虎航董事長黃世惠表示，虎航汰舊換新、擴大機隊，未來10年規模可望突破30架，「廉航也要吃轉機市場」，將瞄準日本、東南...

Q3台南房貸金額最高在安平 信義房屋：「居住氛圍」吸中高資產客

聯徵中心資料顯示，第三季台南市主要路段平均授信額度最高在安平區育平九街，為1476萬。在地房仲專家指出，育平九街屬五期重...

房市K型風暴！去年第4季六都公寓全走跌 惟雙北大樓逆勢漲

住商機構根據實價登錄統計，觀察2025年第4季六都各類建物平均總價趨勢，六都2025年第4季各類建物中，以公寓產品房價下...

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

內湖迎重量級開發案！長虹攜手新光紡織頂辦案開工 總銷150億元

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419）8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。