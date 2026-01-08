快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

三陽董事會通過資產處分案 將可分回3.16億元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

三陽工業（2206）8日董事會通過與耀達建設股份有限公司合建開發案之相關資產處分案。三陽合建房地分配比率為51.764%，預計稅前處分利益約2.75億元，三陽公司可分回款項315,876,672元。三陽公司表示，未來將持續推動資產活化策略，以提升整體資產運用效益，並增進股東權益。

三陽公司今日公告處分之合建開發案資產，係由耀達建設以總價新台幣6億888萬元（尚未扣除裝修補貼款新台幣300萬元）銷售予系微（6231）股份有限公司，依合建比例，三陽公司預計可分回款項約315,876,672元。

三陽工業表示，該合建開發案於民國114年4月30日經董事會核准，委託耀達建設負責銷售作業，標的包含12樓A至F戶共計六戶，土地面積約98.78坪、房屋面積約831.13坪，並附帶18個車位。經115年1月專業鑑估，該案鑑估總價為新台幣6億551.5萬元，實際成交條件與鑑估結果相當，交易價格具合理性。

公司強調，資產處分有助於活化既有不動產資源，提升資金運用彈性，並強化財務結構，未來將持續審慎評估各項資產配置與投資效益，穩健推動公司長期營運發展，為股東創造最大價值。

三陽工業（2206） 新台幣

延伸閱讀

2025年全台機車總銷量衰退5.88%！SYM三陽機車締造銷售四連霸

國民車不該是將就！ SYM 三陽深耕技術 打造每個台灣家庭最信賴的移動夥伴

新北捷運「七線齊發」 進入軌道建設黃金期 2025汐東線、基捷先期動工 2026迎三鶯線通車

三陽搶市 新機車連發

相關新聞

內政部公布去年下半年租金「北北桃全國前3高」 租金查詢平台同步上線

內政部今公布114年下半年租金統計資料，全國租金總價中位數為8500元，全國租金總價中位數有超過6成行政區未成長，整體前...

台灣虎航擴大機隊 董事長：瞄準日本東南亞轉機市場

台灣虎航董事長黃世惠表示，虎航汰舊換新、擴大機隊，未來10年規模可望突破30架，「廉航也要吃轉機市場」，將瞄準日本、東南...

Q3台南房貸金額最高在安平 信義房屋：「居住氛圍」吸中高資產客

聯徵中心資料顯示，第三季台南市主要路段平均授信額度最高在安平區育平九街，為1476萬。在地房仲專家指出，育平九街屬五期重...

房市K型風暴！去年第4季六都公寓全走跌 惟雙北大樓逆勢漲

住商機構根據實價登錄統計，觀察2025年第4季六都各類建物平均總價趨勢，六都2025年第4季各類建物中，以公寓產品房價下...

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

內湖迎重量級開發案！長虹攜手新光紡織頂辦案開工 總銷150億元

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419）8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。