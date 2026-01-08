三陽董事會通過資產處分案 將可分回3.16億元
三陽工業（2206）8日董事會通過與耀達建設股份有限公司合建開發案之相關資產處分案。三陽合建房地分配比率為51.764%，預計稅前處分利益約2.75億元，三陽公司可分回款項315,876,672元。三陽公司表示，未來將持續推動資產活化策略，以提升整體資產運用效益，並增進股東權益。
三陽公司今日公告處分之合建開發案資產，係由耀達建設以總價新台幣6億888萬元（尚未扣除裝修補貼款新台幣300萬元）銷售予系微（6231）股份有限公司，依合建比例，三陽公司預計可分回款項約315,876,672元。
三陽工業表示，該合建開發案於民國114年4月30日經董事會核准，委託耀達建設負責銷售作業，標的包含12樓A至F戶共計六戶，土地面積約98.78坪、房屋面積約831.13坪，並附帶18個車位。經115年1月專業鑑估，該案鑑估總價為新台幣6億551.5萬元，實際成交條件與鑑估結果相當，交易價格具合理性。
公司強調，資產處分有助於活化既有不動產資源，提升資金運用彈性，並強化財務結構，未來將持續審慎評估各項資產配置與投資效益，穩健推動公司長期營運發展，為股東創造最大價值。
