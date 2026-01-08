邦特斥資16億元打造宜科新廠正式啟用 整體產值可望達40至50億元

邦特生技（4107）斥資16億元打造的宜蘭科學園區的宜科新廠8日開幕，董事長李明宗表示，新廠將提供充足的生產能量，並預留了下階段的發展空間，今年營運將勝去年。總經理林進隆指出，新產能助力將推升今年營運成長力道開始轉強，預期明年業績將有明顯成長。

林進隆指出，宜科新廠亦肩負承接高毛利 ODM 訂單的策略任務，並保留二期擴廠空間。公司規劃，當新廠產能利用率達約六成時，估計在五年內將啟動二期建廠計畫。法人估計，宜科新廠全面發揮後，整體產值可望達40至50 億元，約為現有舊廠的3至4倍，將為邦特後續成長奠定穩固基礎。

李明宗表示，宜科新廠的落成不僅是為了擴大產能，更是公司成立三十多年來發展成果的重要里程碑。他強調，企業能夠長期成功，關鍵在於與眾不同的競爭定位、穩健的公司文化，以及清楚而聚焦的產品策略。即使面臨國內外市場競爭加劇，特別是來自中國大陸廠商的壓力，邦特近年仍維持穩定獲利表現，每股純益持續站穩6至7元水準，展現營運韌性。

林進隆表示，邦特是國內少數能以自有品牌行銷全球的醫材廠，產品外銷比重高達八成，服務全球逾700家客戶，產品線橫跨血液透析、輸液治療、泌尿科、血管通路、介入放射治療、TPU 導管及各式醫療零組件，具備「一站式服務」的競爭優勢。隨著宜科新廠啟用，公司正積極推動高毛利 TPU 產品產能擴充，新廠TPU 產能至少為舊廠的1倍，並將作為新產品與重大變更產品的主要生產基地。

邦特的另一主力產品軟袋，目前產能已滿載，且全球具備供貨能力的廠商有限，競爭門檻高。公司去年董事會已通過，投資採購三部大型軟袋設備，預計將於年底前陸續進駐宜科新廠，隨著產能逐步開出，將成為2027年營運跳升的重要引擎。

