內政部公布去年下半年租金「北北桃全國前3高」 租金查詢平台同步上線

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今公布114年下半年租金統計資料，全國租金總價中位數為8500元。圖／聯合報系資料照

內政部今公布114年下半年租金統計資料，全國租金總價中位數為8500元，全國租金總價中位數有超過6成行政區未成長，整體前三名為新北、台北、桃園最高。內政部長劉世芳表示，本月同步推出「租金查詢平台」，將數據轉為地圖模式，民眾可需求查詢周邊租金資訊。

內政部今部務會報安排地政司報告及發布「114年下半年租金統計資料」。內政部地政司長林家正表示，統計樣本為去年9月底租金補貼有效租約資料，總計71.7萬件，較上期增加4.3萬件，租屋型態以整戶（層）及分租套（雅）房為主。

林家正指出，經統計全國租金總價中位數為8500元，與上期相同，各租屋型態租金總價四分數也與上期相近；在全國293個行政區租金總價中位數中，超過6成行政區數未成長，其中前三名為新北市1萬3千元、台北市1萬2千5百元、桃園市1萬元。至於另外4成行政區部分，林家正解釋，該區域多數為偏鄉、樣本數較少，其中苗栗後龍、彰化埔心、嘉義布袋波動較大。

林家正指出，「租金查詢平台」（https://moisagis.moi.gov.tw/rent/）地圖可點選位置、輸入地址或以大專院校「單點查詢」；也可從縣市、鄉鎮市區「行政區查詢」，兩種方式皆可依不同租屋型態、屋齡及環域半徑篩選查詢範圍內最新租金總價四分位數，快速掌握該地區租金價格情形。也可透過「租屋案件分布熱區圖」，查詢租賃案件集中區域，快速鎖定適合租屋地點。

內政部次長董建宏表示，該平台主要是希望通過跟GIS及可視化技術，將抽象的統計數據轉化為地圖模式，讓民眾可按自身的租屋需求查詢、比較周邊租金，由於租賃市場物件非常複雜，包括長短期契約的差異、物件整理差異、區位差異，用實價登錄來處理時，會有一定困難程度，因此用租金補貼資料會較完整且持續性，才能對照跟比較。

記者會也邀請租屋業者參與，兆基屋管股份有限公司董事長李建成表示，媒體雖持續報導租金有上漲，但按照他們每個月處理500件個案，發現591網站上的數字是屋主期望數字，一直往上堆疊，實際租金沒有上漲，如今樂見這個租金平台，像平台去識別化，就不會出現社區租多少被別人知道，也能避免比較，只知道這區域大概行情，就是最符合業者與大眾需要。

數字科技股份有限公司、591租屋法務副理謝官翰指出，年後是租屋旺季，591刊登的物件金額的確是屋主期待的物件，因此此次內政部公布全國租金統計資料，可作為租屋族具有公信力的參考依據，能補足單一物件的區域行情判斷。

內政部地政司長林家正今說明「114年下半年租金統計資料」以及新推出的「租金查詢平台」。記者張曼蘋／攝影
內政部本月推出「租金查詢平台」，將數據轉為地圖模式，民眾可需求查詢周邊租金資訊。圖／取自租金查詢平台網站
內政部本月推出「租金查詢平台」，將數據轉為地圖模式，民眾可需求查詢周邊租金資訊。圖／取自租金查詢平台網站

