桃園機場南跑道歲修 將於3月利用既有夜間關閉時段執行

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為持續優化營運服務品質，桃園機場將利用3月份既有夜間巡場關閉跑道時段，對南跑道進行歲修維護作業，整體工程按既有標準作業流程排定，採取「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作。機場公司將比照過去歲修成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，即時協調施工作業，並隨時滾動檢討應變作法，確保不影響機場營運及航班起降。

桃園機場旅運量持續回升，2025年全年客運量達4,779萬人次，已恢復至2019年運量之98%。航班方面，2025年每日平均起降航班約718架次，其中12月份每日平均起降航班更提升至約740架次，高頻次的航班起降運作，例行跑道維護作業更顯重要。本次南跑道歲修規劃預計於3月份啟動，利用飛航指南公告夜間01:00-06:30跑道單雙日輪流關閉、每日共計5.5小時之既有夜間例行跑道巡檢、維護作業時段內辦理，不會另行增加跑道關閉時間施工。

機場公司已於2025年12月2日邀集民航局、飛航服務總臺、航空公司、地勤業者等機場作業單位共同研議，逐一檢視包括近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運之各項應變方案，會中亦對各單位之疑問及需要協助事項逐一說明、討論解決。

機場公司高度重視飛航安全，於跑道加強維護同步兼顧航班運行，完成即時管控及應變機制。跑道維護作業為維持飛航安全及營運品質不可或缺之一環，機場公司感謝旅客及機場大聯盟夥伴的支持與配合

桃園機場 施工

相關新聞

內政部公布去年下半年租金「北北桃全國前3高」 租金查詢平台同步上線

內政部今公布114年下半年租金統計資料，全國租金總價中位數為8500元，全國租金總價中位數有超過6成行政區未成長，整體前...

台灣虎航擴大機隊 董事長：瞄準日本東南亞轉機市場

台灣虎航董事長黃世惠表示，虎航汰舊換新、擴大機隊，未來10年規模可望突破30架，「廉航也要吃轉機市場」，將瞄準日本、東南...

Q3台南房貸金額最高在安平 信義房屋：「居住氛圍」吸中高資產客

聯徵中心資料顯示，第三季台南市主要路段平均授信額度最高在安平區育平九街，為1476萬。在地房仲專家指出，育平九街屬五期重...

房市K型風暴！去年第4季六都公寓全走跌 惟雙北大樓逆勢漲

住商機構根據實價登錄統計，觀察2025年第4季六都各類建物平均總價趨勢，六都2025年第4季各類建物中，以公寓產品房價下...

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

內湖迎重量級開發案！長虹攜手新光紡織頂辦案開工 總銷150億元

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419）8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮...

