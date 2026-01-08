總銷150億元！長虹、新紡攜手 內湖區打造頂級商辦

內湖區商辦市場再迎重量級開發案，長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419），今日盛大舉行「新紡長虹」頂級商辦大樓開工典禮。該案位於捷運西湖站旁，總銷金額超過150億，預計2028年完工，將成為內湖區科技鋼骨新地標。

基地位於西湖段，土地面積達約1,850坪，規劃特色為一樓採挑高6.5米迎賓大廳及交誼廳、健身房、瑜伽教室、多功能會議室等豐富公設，打造符合現代企業需求的高規格商辦空間。

長虹在北士科園區的「長虹ICT科技大樓」與南港的「長虹虹創科技大樓」，也預計於2026年第2季完工。ICT大樓為目前北士科最大面積、最高樓層的商辦大樓，總銷約160億元。

虹創大樓距離南港車站僅400公尺，總銷約140億元。林口A9商辦旗艦的「長虹雲創科技大樓」則緊鄰「新北國際AI+智慧園區」及半導體設備龍頭艾司摩爾，將於2026年初完工。

長虹董事長李文造表示，這些商辦案的開發將進一步提升區域的商業價值，吸引更多科技企業進駐，為區域經濟注入新的動能。隨著這些地標陸續完工，商業環境將更為多元，成為企業發展的新熱點。長虹建設也將持續觀察市場需求，積極打造符合企業需求的優質商業不動產。