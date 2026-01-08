快訊

停砍公教年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分

無法排除細菌汙染…雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

總銷150億元！長虹、新紡攜手 內湖區打造頂級商辦

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
長虹建設攜手新光紡織，盛大舉行「新紡長虹」頂級商辦大樓開工典禮。圖／業者提供
長虹建設攜手新光紡織，盛大舉行「新紡長虹」頂級商辦大樓開工典禮。圖／業者提供

內湖區商辦市場再迎重量級開發案，長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419），今日盛大舉行「新紡長虹」頂級商辦大樓開工典禮。該案位於捷運西湖站旁，總銷金額超過150億，預計2028年完工，將成為內湖區科技鋼骨新地標。

基地位於西湖段，土地面積達約1,850坪，規劃特色為一樓採挑高6.5米迎賓大廳及交誼廳、健身房、瑜伽教室、多功能會議室等豐富公設，打造符合現代企業需求的高規格商辦空間。

長虹在北士科園區的「長虹ICT科技大樓」與南港的「長虹虹創科技大樓」，也預計於2026年第2季完工。ICT大樓為目前北士科最大面積、最高樓層的商辦大樓，總銷約160億元。

虹創大樓距離南港車站僅400公尺，總銷約140億元。林口A9商辦旗艦的「長虹雲創科技大樓」則緊鄰「新北國際AI+智慧園區」及半導體設備龍頭艾司摩爾，將於2026年初完工。

長虹董事長李文造表示，這些商辦案的開發將進一步提升區域的商業價值，吸引更多科技企業進駐，為區域經濟注入新的動能。隨著這些地標陸續完工，商業環境將更為多元，成為企業發展的新熱點。長虹建設也將持續觀察市場需求，積極打造符合企業需求的優質商業不動產。

長虹

延伸閱讀

「小英男孩」涉貪300萬交保確定！ 法官駁回檢方抗告

憂變下個內科？業者揪北士科「這」問題 嘆很多員工都受不了

影／自撞手推車及電線桿…歌手王夢麟酒駕肇事影像曝光 酒測值0.73送辦

「愛不到就要對方死」…不滿復合遭拒狠殺人妻19刀 男遭判無期徒刑

相關新聞

內政部公布去年下半年租金「北北桃全國前3高」 租金查詢平台同步上線

內政部今公布114年下半年租金統計資料，全國租金總價中位數為8500元，全國租金總價中位數有超過6成行政區未成長，整體前...

台灣虎航擴大機隊 董事長：瞄準日本東南亞轉機市場

台灣虎航董事長黃世惠表示，虎航汰舊換新、擴大機隊，未來10年規模可望突破30架，「廉航也要吃轉機市場」，將瞄準日本、東南...

Q3台南房貸金額最高在安平 信義房屋：「居住氛圍」吸中高資產客

聯徵中心資料顯示，第三季台南市主要路段平均授信額度最高在安平區育平九街，為1476萬。在地房仲專家指出，育平九街屬五期重...

房市K型風暴！去年第4季六都公寓全走跌 惟雙北大樓逆勢漲

住商機構根據實價登錄統計，觀察2025年第4季六都各類建物平均總價趨勢，六都2025年第4季各類建物中，以公寓產品房價下...

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

內湖迎重量級開發案！長虹攜手新光紡織頂辦案開工 總銷150億元

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419）8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。