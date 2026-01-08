快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

7-ELEVEN 把愛找回來！公益募款平台擴大合作130個公益團體

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台集結門市零錢捐、OPENPOINT APP線上捐款/捐點、ibon捐款與捐物、緊急募款等多元勸募管道，串連超過百家公益團體，2025年整體募款金額逾億元，整體募款金額維持雙位數成長。

展望2026攜手全台130家公益團體募集社會善心，其中與唐氏症基金會、荒野保護協會、自然保育與環境資訊基金會、一粒麥子基金會、人安基金會、門諾基金會、天主教中華聖母基金會、弘道基金會、畢嘉士基金會、肝病防治學術基金會等合作7-ELEVEN門市零錢捐，將關注環境永續、失智友善、移工共融、災後重建等，架構受助者與施助者雙向奔赴的暖心公益。

2025年7-ELEVEN首開通路先例，啟動「鮮乳周到」認捐計畫，讓上千位孩童健康補鈣。2026年7-ELEVEN「鮮乳周到」透過公益賦能再升級，攜手世界和平會與唐氏症基金會啟動全年認捐，提供兩大合作團體icash2.0愛金卡，讓部分受助孩童可持卡到門市自主兌換鮮乳，率通路之先將「周周喝鮮乳」推廣至全台12個縣市，同時讓受助孩童增加社會互動、累積生活體驗，新年好運起手式就是打開OPENPOINT APP，首捐就選「鮮乳周到」。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台持續擴大連結社會公益團體需求，架構施助者與受助者雙向奔赴的暖心公益，2025年整體合作團體較前一年度成長近一成，整體募款金額逾億元，募款金額維持雙位數成長。其中，募款動能成長最快的是OPENPOINT APP線上捐款，較前一年度成長逾五成。

7-ELEVEN觀察，隨著手機線上支付逐步便利擴大，2025年OPENPOINT APP線上捐款筆數與金額較前一年度成長，尤其2025年配合基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會合作「援助花蓮光復洪災」緊急募款，更發現超過8成捐款者是首次捐款，最小年齡為18歲，最高單次捐款近20萬元，顯示年輕Z世代「數位原住民」即刻傳愛行動力。

募款 捐款

延伸閱讀

7-ELEVEN「把愛找回來」擴大合作130個公益團體！「鮮乳周到」啟動全年認捐

益品書屋與看見・齊柏林基金會合作 用閱讀守護土地

送年菜給獨老到日常關懷 景氣不順基金會募款難

蹲式馬桶細菌數逾數千倍 彭啓明：未來幾年坐式馬桶要提高至8成

相關新聞

Uber收購皇冠大車隊 公平會點頭放行

公平會委員會議決議，美商Uber Technologies, Inc.(下稱Uber)透過子公司取得皇冠大車隊100%股...

台灣虎航擴大機隊 董事長：瞄準日本東南亞轉機市場

台灣虎航董事長黃世惠表示，虎航汰舊換新、擴大機隊，未來10年規模可望突破30架，「廉航也要吃轉機市場」，將瞄準日本、東南...

Q3台南房貸金額最高在安平 信義房屋：「居住氛圍」吸中高資產客

聯徵中心資料顯示，第三季台南市主要路段平均授信額度最高在安平區育平九街，為1476萬。在地房仲專家指出，育平九街屬五期重...

房市K型風暴！去年第4季六都公寓全走跌 惟雙北大樓逆勢漲

住商機構根據實價登錄統計，觀察2025年第4季六都各類建物平均總價趨勢，六都2025年第4季各類建物中，以公寓產品房價下...

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

內湖迎重量級開發案！長虹攜手新光紡織頂辦案開工 總銷150億元

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419）8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。